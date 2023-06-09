Куба опровергла строительство военной базы Китая для слежки за США

МИД Кубы: WSJ опубликовала ложные данные о строительстве базы Китая для шпионажа за США

МИД Кубы опроверг информацию о военном соглашении с Китаем о строительстве базы для слежки за США, о чем сообщала газета The Wall Street Journal (WSJ). Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Карлос Фернандес де Коссио в своем Twitter.

«Американская газета The Wall Street Journal опубликовала 8 июня совершенно ложную и необоснованную информацию, согласно которой якобы существует соглашение между Кубой и Китаем в военных вопросах о размещении базы для шпионажа», — сказал де Коссио.

Он отметил, что Куба в силу заключенных ранее деклараций не может размещать военные базы на своей территории, «особенно на военной базе, которая незаконно оккупирует часть национальной территории в провинции Гуантанамо». По словам министра, «вся эта ложь продвигается с намерением оправдать усиление блокады Кубы, агрессию против Кубы, и обмануть мнение американского и мирового сообщества».

Ранее WSJ написала со ссылкой на свои источники в США, что Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании на острове базы для электронного прослушивания Соединенных Штатов, что является «новым дерзким геополитическим вызовом Пекина».

«Объект», по данным WSJ, будет находиться примерно в 161 км от Флориды. Это позволит китайским спецслужбам перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено много военных баз, и отслеживать движение американских кораблей. Для этого Китай согласился выплатить Кубе несколько миллиардов долларов.