Глава Сьерра-Леоне заявил о надежде положить конец конфликту на Украине

Президент Маада Био выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта на Украине, поскольку Сьерра-Леоне зависит от импорта зерна и удобрений. В достижении мира может помочь миссия африканских лидеров, считает он

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил о необходимости скорейшего прекращения конфликта между на Украине и выразил надежду, что миссия лидеров африканских стран сподвигнет стороны к переговорам. Об этом Маада Био рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, Россия и Украина являются ключевыми поставщиками пшеницы и удобрений в Сьерра-Леоне, а конфликт привел к увеличению стоимости импорта этих товаров. «Это очень серьезно влияет на нас, потому что мы являемся нетто-импортером. Почти все наши товары первой необходимости и продукты питания мы получаем извне», — отметил президент.

Он выразил надежду, что лидерам шести африканских стран, которые планируют посетить Москву в конце месяца, удастся «привлечь президента [России Владимира] Путина или обе стороны, чтобы положить конец этой войне».

Сьерра-Леоне — небольшое государство (72 тыс км²) в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией. Население — около 8 млн человек, ВВП (по ППС) на душу населения — около $1700.

По данным Bloomberg, с начала года в Сьерра-Леоне наблюдается рост инфляции — стоимость национальной валюты упала на 16%, а инфляция в апреле достигла 43%. Рост стоимости жизни обострил социальные и политические недовольства в Западной Африке, включая Сьерра-Леоне, отмечает агентство. «Украина и международный кризис ослабили наши государства в том смысле, что экономическое давление, которое здесь присутствует, кризис стоимости жизни — стало легким оправданием для оппозиционеров», — сказал Маада Био.

Об инициативе африканских стран по мирному урегулированию на Украине в середине мая объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Участие в миссии также принимают президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Представитель шести африканских государств намерены посетить Москву и Киев. На отправку миссии согласились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, говорил лидер ЮАР.

В Кремле позже подтвердили планы принять в столице делегацию глав африканских государств, при этом Москва пока не видела сформулированные предложения по миру от ЮАР, отмечал глава МИДа Сергей Лавров. Киев приветствовал намерение африканских лидеров приехать с визитом для обсуждения урегулирования.