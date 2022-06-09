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Политика ,  
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Путин назвал отличия между суверенным государством и колонией

Путин считает, что страны могут быть либо суверенными, либо колониями, иного не дано. Колонии не принимают самостоятельных решений и не выживут в геополитической борьбе

Страна может быть либо независимой, либо колонией, промежуточного статуса быть не может, заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ. Трансляцию встречи вел ВГТРК.

«Для того чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть», — считает Путин.

Колонией Путин назвал государства, которые «не в состоянии принимать суверенные решения». По его мнению, такие страны не имеют «исторических перспектив» и «шансов выжить в геополитической борьбе», которая «существовала всегда». Глава государства также перечислил четыре составляющие суверенитета — военно-политическую, экономическую, технологическую и общественную — и отметил, что все они тесно связаны между собой.

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Путин не стал приводить примеры стран, которые можно назвать «несуверенными». Выступая с обращением 21 февраля по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, глава государства указывал на слабость суверенитета Украины.

По словам Путина, власть в этой стране «утратила национальный характер и последовательно ведет дело к полной десуверенизации», кроме того, она «искусно подменяла истинные культурные, экономические, социальные интересы народа, реальный суверенитет Украины разного рода спекуляциями на национальной почве и внешней этнографической атрибутикой».

При этом Россия, по утверждению главы государства, «никогда не поступится своим суверенитетом», несмотря на угрозы со стороны западных стран, санкции и другие действия, которые будут направлены на «сдерживание» страны.

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