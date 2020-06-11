Грузия вызовет посла Украины из-за призыва Саакашвили к оппозиции

Грузинский МИД вызовет посла Украины, чтобы получить разъяснения после высказываний Саакашвили. Ранее экс-президент Грузии заявил, что решил находиться «на передовой» на грядущих выборах в парламент страны

Михаил Саакашвили (Фото: Zuma / ТАСС)

МИД Грузии вызовет украинского посла, чтобы получить разъяснения после заявления бывшего президента страны Михаила Саакашвили о планах бороться на грузинских парламентских выборах. Об этом заявил глава ведомства Давид Залкалиани, передает местный «Первый канал».

Речь идет об обращении Саакашвили, которое он опубликовал на своей странице в Facebook. В нем политик обратился к грузинской оппозиции с призывом объединить свои силы перед грядущими парламентскими выборами в стране и заявил, что «не собирается спокойно наблюдать за разрушением Грузии» и будет находиться «на передовой». Сейчас Саакашвили занимает должность главы исполнительного комитета реформ Украины.

«Это то, о чем мы мы предупреждали наших украинских коллег: человек, назначенный на один из самых высоких постов, которого разыскивают в Грузии и который проходит в ней по четырем уголовным делам, будет продолжать вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. <...> Безусловно, его заявление, которое мы услышали вчера, — это прямое вмешательство высокопоставленного гражданина Украины во внутренние дела другой страны и непосредственно в процесс выборов», — заявил Залкалиани.

Он добавил, что посол Украины будет вызван в МИД Грузии для получения разъяснений.