Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
«Краснодар» устроил лотерею за билеты на домашние матчи Спорт, 16:40 Полиция объяснила новый допрос Ефремова Общество, 16:38 Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина Крипто, 16:27 В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок Общество, 16:27 ЦИК не нашла доказательств принуждения к голосованию по поправкам Общество, 16:27 Грузия вызовет посла Украины из-за призыва Саакашвили к оппозиции Политика, 16:26 Цена нефти Brent опустилась ниже $39 впервые с 3 июня Quote, 16:18 Еврокомиссия не включила Россию в список стран для снятия запрета въезда Общество, 16:12 Цены падают: главное в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Pro, 16:09 Капитан московского «Торпедо» продлил контракт с клубом Спорт, 16:07 Носить нельзя снимать: гид по маскам и респираторам Стиль, 16:05 Власти Москвы пообещали «публично» удалить данные из системы пропусков Общество, 16:04 Природа очистилась: влияет ли пандемия на климат на самом деле Зеленая экономика, 16:00  Дептранс опубликовал видео ДТП с сотрудником ГАИ и таксистом Общество, 15:53
Политика ,  
0 

Грузия вызовет посла Украины из-за призыва Саакашвили к оппозиции

Грузинский МИД вызовет посла Украины, чтобы получить разъяснения после высказываний Саакашвили. Ранее экс-президент Грузии заявил, что решил находиться «на передовой» на грядущих выборах в парламент страны
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Zuma / ТАСС)

МИД Грузии вызовет украинского посла, чтобы получить разъяснения после заявления бывшего президента страны Михаила Саакашвили о планах бороться на грузинских парламентских выборах. Об этом заявил глава ведомства Давид Залкалиани, передает местный «Первый канал».

Речь идет об обращении Саакашвили, которое он опубликовал на своей странице в Facebook. В нем политик обратился к грузинской оппозиции с призывом объединить свои силы перед грядущими парламентскими выборами в стране и заявил, что «не собирается спокойно наблюдать за разрушением Грузии» и будет находиться «на передовой». Сейчас Саакашвили занимает должность главы исполнительного комитета реформ Украины.

«Это то, о чем мы мы предупреждали наших украинских коллег: человек, назначенный на один из самых высоких постов, которого разыскивают в Грузии и который проходит в ней по четырем уголовным делам, будет продолжать вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. <...> Безусловно, его заявление, которое мы услышали вчера, — это прямое вмешательство высокопоставленного гражданина Украины во внутренние дела другой страны и непосредственно в процесс выборов», — заявил Залкалиани.

Он добавил, что посол Украины будет вызван в МИД Грузии для получения разъяснений.

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Политика
Михаил Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны 7 мая. Этот орган входит в Национальный совет при президенте и занимается реформами и взаимодействием между органами госвласти.

После назначения Саакашвили Грузия отозвала своего посла на Украине для консультаций. Как заявил тогда Залкалиани, Тбилиси не рассматривает возможности разрыва дипломатических отношений с Киевом, однако у Грузии вызывает вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону.

Зеленский отзыв посла Грузии назвал ошибкой, отметив, что у Украины «с грузинским народом прекрасные отношения». «Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину», — добавил он.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В Грузии его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов, против него открыто несколько уголовных дел.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Украина
Материалы по теме
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины без быстрых реформ
Политика
Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter