США ввели санкции против отеля Four Seasons в Дамаске

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о новых санкциях в отношении трех физических и 13 юридических лиц, перечень опубликован на сайте ведомства. Все фигуранты списка связаны с Сирией.
Под ограничения, в частности, попали:
- телеканал Lana со штаб-квартирой в Бейруте (Ливан);
- компания ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае (производит оборудование для работы на нефтяных месторождениях, следует из данных на ее сайте);
- три человека по фамилии Фоз: граждане Сирии, Турции, а также Сент-Китса и Невиса Хусен Фоз, Амер Фоз (они, как указывает OFAC, связаны с ASM) и Самер Фоз;
- сирийская компания по импорту сахара MENA Crystal Sugar LLC;
- отель Four Seasons Damascus;
- ресторан Orient Club в Дамаске;
- Aman Holding в Латакии.
Перечисленные в сообщении OFAC лица включены в санкционный список SDN: гражданам и компаниям США запрещено вести с его фигурантами дела, а активы указанных лиц на территории США подлежат заморозке.