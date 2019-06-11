США ввели санкции против отеля Four Seasons в Дамаске

США ввели санкции против отеля Four Seasons в Дамаске

Этот отель связан с сирийским бизнесменом, поддерживающим Башара Асада, заявили в Минфине США. Под санкции также попал дамасский ресторан. Объекты связаны с сирийскими бизнесменами, поддерживающими Асада, считают в Вашингтоне

Four Seasons Damascus (Фото: Khaled Al Hariri / Reuters)

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о новых санкциях в отношении трех физических и 13 юридических лиц, перечень опубликован на сайте ведомства. Все фигуранты списка связаны с Сирией.

Под ограничения, в частности, попали:

телеканал Lana со штаб-квартирой в Бейруте (Ливан);

компания ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае (производит оборудование для работы на нефтяных месторождениях, следует из данных на ее сайте);

три человека по фамилии Фоз: граждане Сирии, Турции, а также Сент-Китса и Невиса Хусен Фоз, Амер Фоз (они, как указывает OFAC, связаны с ASM) и Самер Фоз;

сирийская компания по импорту сахара MENA Crystal Sugar LLC;

отель Four Seasons Damascus;

ресторан Orient Club в Дамаске;

Aman Holding в Латакии.

Перечисленные в сообщении OFAC лица включены в санкционный список SDN: гражданам и компаниям США запрещено вести с его фигурантами дела, а активы указанных лиц на территории США подлежат заморозке.