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СМИ узнали о готовящейся сделке между США, Израилем и Россией по Сирии
Она предполагает отмену санкций против Дамаска в обмен на контроль Россией роли Ирана в арабской республике, пишет газета Asharq Al-Awsat
Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / ТАСС

В июне в западном Иерусалиме состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата и секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева, сообщает газета Asharq Al-Awsat. Прежде эти переговоры анонсировали в Белом доме, в Кремле говорили, что у них пока такой информации нет.

На встрече, отмечают западные дипломатические источники издания, стороны обсудят «дорожную карту» по Сирии, которая будет предполагать в том числе восстановление страны и отмену санкций в отношении сирийского руководства. В обмен на это, указали собеседники газеты, Россия должна будет заявить о приверженности «конкретным мерам» — в частности, контролировать роль Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике.

Кто именно станет инициатором такой сделки, Asharq Al-Awsat не поясняет, замечая, что подобное соглашение может стать связующим звеном между интересами Америки и ее союзников в Сирии с интересами Москвы в арабской республике.

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В целом на переговорах, отмечают источники газеты, основным вопросом станет будущее иранского присутствия в Сирии. Официально в программе встречи это, по их данным, обозначено как «обсуждение региональной безопасности» на Ближнем Востоке. Возможность проведения таких переговоров, полагают собеседники Asharq Al-Awsat, основана на «взаимопонимании» между двумя президентами — главой США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Оба они, рассчитывают источники издания, должны «отдать приоритет обеспечению безопасности Израиля» и поддержать премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

О том, что глава израильского правительства составил план по урегулированию ситуации в Сирии и направил его Трампу и Путину, 26 марта со ссылкой на источники писало издание Times of Israel. Эта сделка также предполагала уход Ирана из Сирии. Всего, по некоторым данным, в арабской республике присутствуют около 100 тыс. местных и иностранных военных, представляющих интересы Ирана. Среди них в том числе бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В начале апреля Трамп заявлял о том, что в Вашингтоне это формирование считают террористическим.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вашингтон, Израиль, Москва, Сирия
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