Совет ЕС внес в санкционный список по Сирии семь министров

Совет ЕС внес в санкционный список по Сирии семь министров

Совет ЕС внес семь сирийских министров в санкционный список, сообщается на сайте законодательного органа.

В сообщении указывается, что список дополнен из-за перестановок в правительстве Сирии. В официальном журнале ЕС говорится, что в список добавлены министры внутренних дел, туризма, образования, высшего образования, жилищного строительства, коммуникации и технологий, а также промышленности.

Как отметил Совет, теперь в списках по Сирии находятся 277 человек и 72 компании. Их активы заморожены, также в отношении них действует запрет на поездки. В сообщении уточняется, что в более широком смысле санкции ЕС включают нефтяное эмбарго, ограничения на торговлю и инвестиции, заморозку активов Центробанка Сирии, ограничение экспорта оружия.

Президент Сирии Башар Асад произвел ряд назначений в правительстве в ноябре 2018 года.

В январе Совет ЕС также расширил санкционный список по Сирии, туда были внесены 11 человек и пять компаний. В мае европейские санкции против арабской республики, впервые введенные в 2011 году, продлили до июня 2019 года.