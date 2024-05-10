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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях повторной атаки на Белгород

Гладков: на подлете к Белгороду сбили воздушные цели
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

На подлете к Белгороду сбили несколько целей, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

О первой атаке на город глава региона написал в телеграм-канале около 20 минут назад. Тогда повреждения обнаружили в поселке Дубовое и селе Таврово.

В результате повторной атаки в Никольском в 12 частных домах выбило окна, повреждения получили фасады и заборы, а также одна хозяйственная постройка и автомобиль. Кроме того, пострадал трактор на территории промышленного предприятия и еще один дом в Таврово.

Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях
Политика
Вячеслав Гладков

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и дрона над регионом. Позднее в области сбили еще один беспилотник.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.

Гладков рассказал о последствиях повторной атаки на Белгород
Гладков рассказал о последствиях повторной атаки на Белгород

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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