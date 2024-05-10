Гладков рассказал о последствиях повторной атаки на Белгород
На подлете к Белгороду сбили несколько целей, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
О первой атаке на город глава региона написал в телеграм-канале около 20 минут назад. Тогда повреждения обнаружили в поселке Дубовое и селе Таврово.
В результате повторной атаки в Никольском в 12 частных домах выбило окна, повреждения получили фасады и заборы, а также одна хозяйственная постройка и автомобиль. Кроме того, пострадал трактор на территории промышленного предприятия и еще один дом в Таврово.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и дрона над регионом. Позднее в области сбили еще один беспилотник.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.
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