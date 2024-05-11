В Белгороде и окрестностях второй раз за час объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков второй раз за час объявил ракетную опасность в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Жителям рекомендовали не подходить к окнам и спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Это стало вторым предупреждением за последний час. Предыдущая ракетная опасность была объявлена в 19:15 и действовала 30 минут.
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