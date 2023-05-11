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Эстония допустила возможность закрытия погранперехода с Россией

Власти Эстонии допустили возможность закрытия одного из пограничных переходов с Россией
Речь идет о закрытии погранпункта Койдула (КПП Куничина Гора с российской стороны)
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Эстония рассмотрит вопрос о закрытии погранпункта Койдула на границе с Россией (КПП Куничина Гора с российской стороны), сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Таллин проведет анализ, нужен ли этот погранпункт, отметил министр. Причиной Ляэнеметс назвал сокращение пересечений границы на востоке страны, где помимо Койдулы есть еще и пункт Лухамаа.

«Нужны ли нам два пункта рядом, если пересечение границы сократилось почти на 50%?» — отметил он.

Ляэнеметс добавил, что «учитывая агрессивное поведение России, в ближайшие несколько лет, может быть, в ближайшие пять лет здесь ничего не изменится и движение так не восстановится».

В августе прошлого года Эстония закрыла границу для туристов из России с шенгенскими визами, выданными ее консульской службой. Исключения действуют для тех, кто посещает живущего в стране родственника, чье прибытие связано с гуманитарными причинами, и ряда других категорий.

В сентябре республика вместе с еще тремя государствами — Латвией, Литвой и Польшей — запретила въезд россиянам с визой любой страны Шенгенского соглашения.

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Эстония Россия пограничный контроль граница
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