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В Иркутске рядового осудили на 5 лет за неявку на службу по мобилизации

Военный суд в Иркутске приговорил рядового к 5 годам за неявку на службу по мобилизации
Здание Иркуского гарнизонного военного суда
Здание Иркуского гарнизонного военного суда (Фото: vtoroiVostochOVS / Telegram)

Гарнизонный военный суд в Иркутске признал рядового Дениса Куренкова виновным по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения). Его приговорили к пяти годам лишения свободы, говорится в сообщении суда.

Куренкова приговорили к пяти годам колонии общего режима за то, что тот «без уважительных причин не явился к установленному времени на службу». По версии суда, рядовой хотел «временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». «Коммерсантъ» со ссылкой на суд уточняет, что мужчина был призван по мобилизации.

Куренков добровольно прибыл в военный следственный отдел в январе.

В декабре 2022 суд в Челябинске приговорил контрактника к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима за самовольное оставление части во время мобилизации.
 

Теги
мобилизация Иркутск военнослужащие суд
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