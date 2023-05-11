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Трамп заявил, что не время обвинять Путина в военных преступлениях

Дональд Трамп: вопрос признания Путина военным преступником нужно обсуждать позднее
Трамп призвал позднее обсудить, является ли Путин военным преступником, поскольку на данном этапе это помешает урегулированию конфликта. Он отметил, что видит окончание противостояния именно в этом, а не в победе одной из сторон
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Обсуждение вопроса о причастности российского президента Владимира Путина к военным преступлениям стоит обсудить позднее, поскольку в ином случае такие дискуссии помешают урегулированию конфликта на Украине, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире CNN.

По мнению Трампа, если Путина признают военным преступником и попытаются «схватить его и казнить», то он будет «сражаться намного упорнее, чем при других обстоятельствах».

Он также заявил, что «Путин совершил ошибку», а на просьбу уточнить пояснил, что считает ошибочным его решение «войти» на территорию Украины. Путин никогда бы этого не сделал, будь Трамп президентом США, добавил экс-руководитель страны.

Трамп в очередной раз заявил, что, если станет главой государства (он уже выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года), то сможет «уладить» конфликт между Москвой и Киевом за 24 часа. Он отметил, что встретится с президентами обеих стран и договорится об окончании противостояния. Он также добавил, что рассматривает окончание конфликта именно с точки зрения урегулирования, а не того, кто должен победить, а кто проиграть.

На вопрос о том, является ли Путин военным преступником, уже отвечал и действующий американский президент Джо Байден. В марте прошлого года, когда его спросили об этом, он сначала дал отрицательный ответ, но несколько минут спустя изменил свою позицию на противоположную.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что подобная риторика «недопустима» и «непростительна», особенно, если это говорит лидер государства, «от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».

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В середине марта палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». В сообщении МУС указывалось, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Кремль назвал решение суда ничтожным и напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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