Трамп заявил, что не время обвинять Путина в военных преступлениях

Трамп призвал позднее обсудить, является ли Путин военным преступником, поскольку на данном этапе это помешает урегулированию конфликта. Он отметил, что видит окончание противостояния именно в этом, а не в победе одной из сторон

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Обсуждение вопроса о причастности российского президента Владимира Путина к военным преступлениям стоит обсудить позднее, поскольку в ином случае такие дискуссии помешают урегулированию конфликта на Украине, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире CNN.

По мнению Трампа, если Путина признают военным преступником и попытаются «схватить его и казнить», то он будет «сражаться намного упорнее, чем при других обстоятельствах».

Он также заявил, что «Путин совершил ошибку», а на просьбу уточнить пояснил, что считает ошибочным его решение «войти» на территорию Украины. Путин никогда бы этого не сделал, будь Трамп президентом США, добавил экс-руководитель страны.

Трамп в очередной раз заявил, что, если станет главой государства (он уже выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года), то сможет «уладить» конфликт между Москвой и Киевом за 24 часа. Он отметил, что встретится с президентами обеих стран и договорится об окончании противостояния. Он также добавил, что рассматривает окончание конфликта именно с точки зрения урегулирования, а не того, кто должен победить, а кто проиграть.

На вопрос о том, является ли Путин военным преступником, уже отвечал и действующий американский президент Джо Байден. В марте прошлого года, когда его спросили об этом, он сначала дал отрицательный ответ, но несколько минут спустя изменил свою позицию на противоположную.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что подобная риторика «недопустима» и «непростительна», особенно, если это говорит лидер государства, «от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».

В середине марта палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». В сообщении МУС указывалось, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Кремль назвал решение суда ничтожным и напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.