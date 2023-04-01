Арестованный экс-глава «Мотор Сич» попал под санкции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против российских граждан и предприятий. Под ограничительные меры в том числе попал бывший глава завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслев. СБУ задержала его в октябре прошлого года и обвинила в коллаборационистской деятельности, а также «пособничестве государству-агрессору» и госизмене. Он находится под арестом.
Под санкции также попали главы российских регионов, в том числе Краснодарского края, Архангельской, Астраханской, Калининградской, Ростовской, Томской, Рязанской, Ярославской, Мурманской и Новгородской областей, Дагестана, Удмуртии и Чукотки, глава МЧС Александр Куренков, члены ЦИК и российские военные, в том числе начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России Михаил Матвеевский и командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев.
Зеленский также ввел санкции против дочери главы Чечни Рамзана Кадырова — Табарик, матери Алины Кабаевой Любови, дочерей заместитель главы администрации президента России Сергея Кириенко — Надежды и Любови, а также мужа вице-премьера Татьяны Голиковой, бывшего первого зампреда правительства Виктора Христенко.
Ранее в отношении этих россиян были введены западные санкции.
Среди предприятий, попавших под санкции Киева, оказались:
- Армавирский электротехнический завод;
- Волжский электромеханический завод;
- Донской завод радиодеталей;
- Кимовская машиностроительная компания;
- Красногорский завод «Электродвигатель»;
- Курский электроаппаратный завод;
- Казанский завод точного машиностроения;
- Сарапульский радиозавод;
- Пятигорский завод «Импульс»;
- НПО «Электромаш»
В указе говорится, что активы попавших под санкции физических и юридических лиц блокируются, а операции с должны быть полностью прекращены.
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