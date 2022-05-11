Лавров прилетел из Алжира в Оман

Сергей Лавров и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид (справа) (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в оманскую столицу Маскат. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа в Telegram-канале.

«Султан Омана принимает российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Омане Лавров проведет встречу с вице-премьером по делам совета министров Омана Фахдом бен Махмудом Аль Саидом. Кроме того, российский министр поговорит со своим коллегой, главой МИДа султаната Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Прошлый визит главы МИД России в Оман состоялся в 2016 году.

Накануне, 10 мая, Лавров посетил Алжир. Министр провел переговоры с главой МИД страны Рамтаном Ламамрой. В МИДе отмечали, что Алжир занимает одно из первых мест в Африке и арабском мире по закупкам российской продукции наряду с Марокко и Египтом.