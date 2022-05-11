Мажилис Казахстана одобрил безвозмездную передачу военной техники Бишкеку

Астана поставит Бишкеку военную технику с условием не использовать ее против стран — членов СНГ или передавать третьей стороне, сообщили в Минобороны Казахстана. На границе Киргизии и Таджикистана в последнее время шли перестрелки

Здание Мажилиса, г. Нур-Султан (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила проект закона о ратификации соглашения, предусматривающего безвозмездную передачу Киргизии военной техники, передает телеканал «Хабар 24».

Заместитель казахстанского министра обороны Султан Камалетдинов сообщил, что киргизские военные смогут использовать эту технику лишь для обеспечения безопасности страны. Они будут не вправе передавать полученное вооружение третьей стороне или использовать против государств — членов Содружества независимых государств (СНГ). Все финансовые издержки передачи техники берет на себя Казахстан.

Камалетдинов пояснил, что наименования и количество передаваемой техники были согласованы по дипломатическим каналам.

Соглашение о передаче Бишкек и Астана заключили 7 декабря прошлого года в Нур-Султане. В документе сказано, что Казахстан оказывает военно-техническое содействие для «обеспечения безопасности и оборонного потенциала» Центральной Азии.

Казахстан и прежде передавал Киргизии вооружение. В частности, в октябре 2016 года он безвозмездно передал боеприпасы и запчасти к зенитно-ракетным комплексам, писал портал KazInform. В 2011 году Казахстан направил в Киргизию бронетехнику и стрелковое оружие, а в 1999 году передал средства связи, артиллерийские и авиационные боеприпасы.

Читайте на РБК Pro Pro Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти Статьи Pro Что теряет бизнес, когда хранит знания, а не управляет ими Что теряет бизнес, когда хранит знания, а не управляет ими Статьи Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Статьи Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции Pro Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы

В последние месяцы на границе Киргизии и Таджикистана происходят перестрелки. В середине марта между пограничниками произошла перестрелка, а в середине апреля Бишкек обвинил соседнее государство в минометном обстреле, из-за чего ранение получил один военнослужащий.

В конце апреля власти Киргизии заявили о намерении обсудить с Турцией детали поставки Таджикистану беспилотников Bayraktar. Бишкек призвал Анкару проявить «осторожность в этом вопросе».