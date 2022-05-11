Мажилис Казахстана одобрил безвозмездную передачу военной техники Бишкеку
Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила проект закона о ратификации соглашения, предусматривающего безвозмездную передачу Киргизии военной техники, передает телеканал «Хабар 24».
Заместитель казахстанского министра обороны Султан Камалетдинов сообщил, что киргизские военные смогут использовать эту технику лишь для обеспечения безопасности страны. Они будут не вправе передавать полученное вооружение третьей стороне или использовать против государств — членов Содружества независимых государств (СНГ). Все финансовые издержки передачи техники берет на себя Казахстан.
Камалетдинов пояснил, что наименования и количество передаваемой техники были согласованы по дипломатическим каналам.
Соглашение о передаче Бишкек и Астана заключили 7 декабря прошлого года в Нур-Султане. В документе сказано, что Казахстан оказывает военно-техническое содействие для «обеспечения безопасности и оборонного потенциала» Центральной Азии.
Казахстан и прежде передавал Киргизии вооружение. В частности, в октябре 2016 года он безвозмездно передал боеприпасы и запчасти к зенитно-ракетным комплексам, писал портал KazInform. В 2011 году Казахстан направил в Киргизию бронетехнику и стрелковое оружие, а в 1999 году передал средства связи, артиллерийские и авиационные боеприпасы.
В последние месяцы на границе Киргизии и Таджикистана происходят перестрелки. В середине марта между пограничниками произошла перестрелка, а в середине апреля Бишкек обвинил соседнее государство в минометном обстреле, из-за чего ранение получил один военнослужащий.
В конце апреля власти Киргизии заявили о намерении обсудить с Турцией детали поставки Таджикистану беспилотников Bayraktar. Бишкек призвал Анкару проявить «осторожность в этом вопросе».
Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 970 км. 460 из них требуют демаркации , в связи с чем периодически возникают конфликты, когда оба государства заявляют свои претензии на тот или иной участок.