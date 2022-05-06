Киргизия заявила о погибших при обстреле со стороны Узбекистана

В Бишкеке заявили, что узбекские пограничники застрелили трех граждан Киргизии. Представители двух стран провели встречу, начато расследование. Ташкент пока не комментировал ситуацию

Фото: Abror Kurbonmuratov / Reuters

Узбекские пограничники застрелили трех граждан Киргизии, сообщает 24.kg со ссылкой на киргизскую погранслужбу.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 мая на границе двух стран — в Джалал-Абадской области Киргизии в местности Добо-Коргон. «Трое кыргызстанцев получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу Ала-Букинского района. Там они, не приходя в сознание, скончались», — заявили в службе.

Пограничные представители двух стран провели встречу для выяснения обстоятельств произошедшего и договорились продолжить контакты. Ведомство сообщило о начале следственных мероприятий и не привело других подробностей.

Узбекская сторона пока не комментировала ситуацию.

Аналогичный случай на границе произошел месяц назад — в селе Дейрес Джалал-Абадской области. По данным киргизский погранслужбы, несколько граждан Киргизии пытались нелегально провезти в Узбекистан груз на лошадях, общая стоимость контрабанды составила $20 тыс. Они не подчинились требованиям остановиться, и узбекские пограничники открыли стрельбу. В результате погибли два человека.

В 2017 году Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о делимитации 85% линии госграницы, ее общая протяженность составляет 1378 км. В марте 2021-го киргизская сторона заявила, что Ташкент и Бишкек «решили все приграничные вопросы на 100%».

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С начала 2022 года несколько инцидентов со стрельбой произошли между пограничниками Киргизии и Таджикистана. Стороны договорились отвести погранотряды и начали переговоры.