Киргизия заявила о погибших при обстреле со стороны Узбекистана
Узбекские пограничники застрелили трех граждан Киргизии, сообщает 24.kg со ссылкой на киргизскую погранслужбу.
По данным ведомства, инцидент произошел 5 мая на границе двух стран — в Джалал-Абадской области Киргизии в местности Добо-Коргон. «Трое кыргызстанцев получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу Ала-Букинского района. Там они, не приходя в сознание, скончались», — заявили в службе.
Пограничные представители двух стран провели встречу для выяснения обстоятельств произошедшего и договорились продолжить контакты. Ведомство сообщило о начале следственных мероприятий и не привело других подробностей.
Узбекская сторона пока не комментировала ситуацию.
Аналогичный случай на границе произошел месяц назад — в селе Дейрес Джалал-Абадской области. По данным киргизский погранслужбы, несколько граждан Киргизии пытались нелегально провезти в Узбекистан груз на лошадях, общая стоимость контрабанды составила $20 тыс. Они не подчинились требованиям остановиться, и узбекские пограничники открыли стрельбу. В результате погибли два человека.
В 2017 году Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о делимитации 85% линии госграницы, ее общая протяженность составляет 1378 км. В марте 2021-го киргизская сторона заявила, что Ташкент и Бишкек «решили все приграничные вопросы на 100%».
С начала 2022 года несколько инцидентов со стрельбой произошли между пограничниками Киргизии и Таджикистана. Стороны договорились отвести погранотряды и начали переговоры.