В МИДе «не слышали» о подготовке референдума о присоединении Херсона

Херсонская область находится под контролем российской армии с 15 марта. Ранее о возможном референдуме в регионе сообщил глава Общественной палаты Крыма. В МИДе заявили, что «ничего не слышали» об этом

Андрей Руденко (Фото: РИА Новости)

МИД России неизвестно о подготовке референдума в Херсоне о присоединении к России. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

«Не слышал ничего», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

Российские военные установили полный контроль над Херсоном 2 марта. «Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения местного населения и городской транспорт города работают в повседневном режиме», — утверждал представитель ведомства Игорь Конашенков. Херсонская область стала первым регионом, о полном контроле над которым сообщили российские военные, это произошло 15 марта.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Херсонской области сейчас работает военная комендатура, уточняли РБК представители местных властей. Мэром Херсона остался Игорь Колыхаев, он занимает этот пост с 2020 года (победил с почти 64% голосов). По словам Колыхаева, с начала российской спецоперации из города выехали около 15% жителей.

Ранее о том, что Херсонская область может войти в состав России по итогам референдума, сообщил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. «Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации», — отметил он. По его словам, Россия не может «потерять эти земли», и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область.

Читайте на РБК Pro Pro Дивиденды Segezha Group могут составить до 7,2% годовых. Будут ли выплаты Дивиденды Segezha Group могут составить до 7,2% годовых. Будут ли выплаты Статьи Pro По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего Прогнозы Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Статьи Pro Meta* в опале: что это значит для бизнеса и поможет ли VPN Meta* в опале: что это значит для бизнеса и поможет ли VPN Статьи Pro Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Статьи Pro «Открыть счет в юанях»: зачем бизнес сейчас чаще всего обращается в банки «Открыть счет в юанях»: зачем бизнес сейчас чаще всего обращается в банки Статьи Pro Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Статьи

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из мирных переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.



Президент также подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По его словам, у всех народов есть право на самоопределение, в то время как жителей Донбасса «никогда не спрашивали о том, как они хотят обустроить свою жизнь». «И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — заявил Путин.

Минобороны заявляло, что наносит удары только по военной инфраструктуре. Приоритетной задачей глава Минобороны Сергей Шойгу называл план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.