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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе «не слышали» о подготовке референдума о присоединении Херсона

Херсонская область находится под контролем российской армии с 15 марта. Ранее о возможном референдуме в регионе сообщил глава Общественной палаты Крыма. В МИДе заявили, что «ничего не слышали» об этом
Андрей Руденко
Андрей Руденко (Фото: РИА Новости)

МИД России неизвестно о подготовке референдума в Херсоне о присоединении к России. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

«Не слышал ничего», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

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Российские военные установили полный контроль над Херсоном 2 марта. «Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения местного населения и городской транспорт города работают в повседневном режиме», — утверждал представитель ведомства Игорь Конашенков. Херсонская область стала первым регионом, о полном контроле над которым сообщили российские военные, это произошло 15 марта.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Херсонской области сейчас работает военная комендатура, уточняли РБК представители местных властей. Мэром Херсона остался Игорь Колыхаев, он занимает этот пост с 2020 года (победил с почти 64% голосов). По словам Колыхаева, с начала российской спецоперации из города выехали около 15% жителей.

Ранее о том, что Херсонская область может войти в состав России по итогам референдума, сообщил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. «Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации», — отметил он. По его словам, Россия не может «потерять эти земли», и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область.

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24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из мирных переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.

Президент также подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По его словам, у всех народов есть право на самоопределение, в то время как жителей Донбасса «никогда не спрашивали о том, как они хотят обустроить свою жизнь». «И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — заявил Путин.

Минобороны заявляло, что наносит удары только по военной инфраструктуре. Приоритетной задачей глава Минобороны Сергей Шойгу называл план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Херсонская область Референдум Херсон МИД Военная операция на Украине

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