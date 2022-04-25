В МИДе «не слышали» о подготовке референдума о присоединении Херсона
МИД России неизвестно о подготовке референдума в Херсоне о присоединении к России. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
«Не слышал ничего», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
Российские военные установили полный контроль над Херсоном 2 марта. «Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения местного населения и городской транспорт города работают в повседневном режиме», — утверждал представитель ведомства Игорь Конашенков. Херсонская область стала первым регионом, о полном контроле над которым сообщили российские военные, это произошло 15 марта.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В Херсонской области сейчас работает военная комендатура, уточняли РБК представители местных властей. Мэром Херсона остался Игорь Колыхаев, он занимает этот пост с 2020 года (победил с почти 64% голосов). По словам Колыхаева, с начала российской спецоперации из города выехали около 15% жителей.
Ранее о том, что Херсонская область может войти в состав России по итогам референдума, сообщил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. «Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации», — отметил он. По его словам, Россия не может «потерять эти земли», и они должны войти в состав России, как и ДНР, ЛНР, Николаевская область и Одесская область.
24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из мирных переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.
Президент также подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По его словам, у всех народов есть право на самоопределение, в то время как жителей Донбасса «никогда не спрашивали о том, как они хотят обустроить свою жизнь». «И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — заявил Путин.
Минобороны заявляло, что наносит удары только по военной инфраструктуре. Приоритетной задачей глава Минобороны Сергей Шойгу называл план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.