Новая Зеландия ввела санкции против Конашенкова и Костюкова

Под ограничения попали главы ВГТРК и «Красной звезды» Добродеев и Пиманов, а также несколько организаций, которые Веллингтон считает ответственными за дезинформацию и кибератаки

Новая Зеландия расширила санкции против России. В списке индивидуальных ограничений оказались «субъекты, [ответственные за] дезинформацию и за вредоносную [деятельность] в киберсфере» (в частности, под санкциями оказалось Агентство интернет-расследований и 85-й Главный центр специальной службы и Главный центр специальных технологий ГРУ).

Кроме того, в списке оказались гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, соучредитель портала News Front Михаил Синелин, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков и начальник ГРУ Игорь Костюков.

После начала российской военной операции Новая Зеландия ввела несколько пакетов антироссийских санкций. 19 апреля под рестрикции попали 18 банков и финансовых учреждений, в том числе ЦБ и РФПИ. 2 мая в списке оказались шесть оборонных компаний 170 сенаторов. Персональные санкции затронули также президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и других политиков. Были введены экспортные ограничения.

Веллингтон запретил выдачу виз российским официальным лицам и другим гражданам, связанным со спецоперацией. В начале апреля Новая Зеландия ввела тариф в 35% на весь импорт из России.

Чтобы поддержать Украину, премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о передаче Киеву защитного снаряжения и финансовой помощи на сумму около $3,5 млн через целевой фонд НАТО.

7 апреля Россия в ответ на «недружественные» действия ввела санкции против Новой Зеландии, запретив въезд 130 ее представителям, в том числе Ардерн, ее заместителю Гранту Робертсону и министру иностранных дел Нанайе Махуте.