Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий России

Ограничительные меры Веллингтон вводит против шести оборонных структур и 170 сенаторов России

Нанайя Махута (Фото: Lu Huaiqian / XinHua / Global Look Press)

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила об очередных санкциях в отношении российских политиков и оборонного сектора. Новые ограничительные меры направлены против 170 членов Совета Федерации России и шести оборонных предприятий, «которые способствовали посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Власти Новой Зеландии также усилило санкции в отношении более чем 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну.

«Это еще больше запретит тем, против кого мы уже ввели санкции, осуществлять деятельность в Новой Зеландии и не позволит Новой Зеландии стать финансовым убежищем для тех, кто причастен к незаконным действиям России», — сказала Махута.

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