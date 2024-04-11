Медведев пожелал, чтобы всадник на бледном коне забрал с собой Байдена

Так зампред Совбеза отреагировал на слова президента США о необходимости голосования за выделение помощи Киеву. Россия осуждает военную помощь Украине

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал, чтобы «всадник на бледном коне» забрал с собой президента США Джо Байдена, сделав отсылку к отрывку из Откровения апостола Иоанна Богослова — «и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним».

«Чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — сказал Медведев.

Так он отреагировал на слова Байдена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой о том, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. По словам американского президента, голосование должно начаться сейчас же. Медведев назвал заявление Байдена «абсолютным злом».

С октября 2023 года американский конгресс не может решить вопрос о выделении финансирования на поддержку Украины. В феврале сенат (большинство у демократов) одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд, из них $60,1 млрд предназначены для Киева.

Палата представителей (большинство у республиканцев) до сих пор не может начать голосовать за финансирование. Ее спикер Майк Джонсон заявил о намерении вынести свой законопроект о помощи Украине на голосование после каникул (они закончились 9 апреля), который включает возможность предоставления кредита. Однако, Bloomberg писал в начале апреля, что голосование может быть отложено на несколько недель из-за сопротивления части республиканцев.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов получать оружие от Вашингтона в кредит, если конгресс так и не проголосует за выделение помощи.

США являются крупнейшим донором военной помощи Украине. По данным Кильского института, Вашингтон с января 2022 года по январь 2024 года, выделил более $67 млрд на поддержку Украины.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.