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Пушилин заявил об улучшении российских позиций на двух направлениях

Глава ДНР Пушилин: российские силы улучшили позиции на горловском и майорском направлениях
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские войска смогли существенно улучшить позиции на марьинском и горловском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Горловское или майорское направления — там тоже ребята достаточно существенно улучшили позиции», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

«У ребят здесь [в Марьинке] <...> все динамично. Шиноремонтный завод — это не такое большое предприятие, но опорник противника там был выстроен достаточно серьезный — он доставил очень много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем», — продолжил он.

«Ценой больших усилий продвигаемся вперед», — резюмировал Пушилин.

Накануне Пушилин сообщил, что российские войска взяли под контроль более 75% территории Артемовска (украинское название — Бахмут).

Он также рассказал тогда, что во время поездки в Артемовск «целого здания, неразрушенного, не увидел ни одного». Речь идет и о многоквартирных домах, и о социальных объектах. Например, по словам Пушилина, отступающие украинские военные взорвали здание администрации города.

Врио главы ДНР подчеркнул, что говорить о полном контроле российской армии над городом пока рано. «Еще идут ожесточенные бои в западной части. Противник сейчас сконцентрировал очередную линию в районе железнодорожных путей», — сказал он.

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