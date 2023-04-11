Глава МИД Венгрии: транзит нефти через Украину будет оплачивать Киеву венгерская компания

Сийярто договорился в Москве о схеме оплаты транзита нефти через Украину

Визит Петера Сийярто в Москву (Фото: из личного архива Szijjártó Péter)

Транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину будет оплачивать венгерская компания MOL, средства будут поступать непосредственно украинскому оператору.

Об этом во время визита в Москву сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Ранее он сообщал, что приехал в Москву для переговоров по вопросам энергетики и должен встретиться с вице-премьером Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым.

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