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Сийярто договорился в Москве о схеме оплаты транзита нефти через Украину
Глава МИД Венгрии: транзит нефти через Украину будет оплачивать Киеву венгерская компания
Визит Петера Сийярто в Москву
Транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину будет оплачивать венгерская компания MOL, средства будут поступать непосредственно украинскому оператору.
Об этом во время визита в Москву сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Ранее он сообщал, что приехал в Москву для переговоров по вопросам энергетики и должен встретиться с вице-премьером Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым.
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