Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Нетаньяху объяснил отказ поставлять оружие Киеву соглашением с Россией Политика, 03:52
Глава «Калашникова» рассказал о доработке «Хаски-10» после испытаний Политика, 03:47
КНДР испытала ракету «Хвасон-17» в ответ на учения США и Южной Кореи Политика, 03:26
В Молдавии переименовали государственный язык в румынский Политика, 03:20
Ракета Electron вывела на орбиту спутники для съемки Земли Технологии и медиа, 02:46
Владельца Pornhub купила канадская инвестиционная фирма Бизнес, 02:28
В Гонконге 140 человек одновременно застряли в лифтах Общество, 02:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Подмосковье открыли стрельбу из окна жилого дома Общество, 01:51
В Ливии обнаружили пропавшие 2,3 тонны урана на границе с Чадом Политика, 01:49
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать части дрона Политика, 01:27
В Париже на протестах против пенсионной реформы задержали десятки человек Политика, 01:21
Германия передала Украине новый пакет военной помощи Политика, 01:00
Суд впервые подтвердил право мобилизованного на гражданскую службу Политика, 00:39
Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера Финансы, 00:32
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Нетаньяху объяснил отказ поставлять оружие Киеву соглашением с Россией

Нетаньяху объяснил ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии
Израильский премьер сообщил, что его страна ограничена в вопросе оказания Киеву помощи из-за договоренностей с Россией, касающихся Сирии. Однако Израиль помогает Киеву в области гражданской обороны и систем раннего предупреждения

Израиль ограничен в оказании военной помощи Украине из-за давних договоренностей с Россией по Сирии, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляция шла на YouTube.

«Должен сказать, у нас сложная ситуация. Израильские и российские пилоты летают в непосредственной близости друг от друга в воздушном пространстве Сирии», — сказал премьер. Это происходит в рамках заключенных несколько лет назад договоренностей с Россией, в рамках которых Израиль хотел предотвратить появление «третьего фронта» со стороны Сирии. «Мы договорились, что не будем сбивать наши самолеты», — сказал он.

В то же время, сказал Нетаньяху, Израиль оказывает Украине не только гуманитарную помощь, но и помощь в гражданской обороне, отметив, что речь идет о системах раннего оповещения при воздушной тревоге. По словам премьера, израильские разработки в этой области «позволяют, избежать того, чтобы вся страна или целые регионы скрывались в бомбоубежищах» (цитата по ТАСС).

После начала российской военной операции власти Израиля не раз заявляли, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь. Киев просил передать ему системы ПВО, но Израиль не соглашался.

В феврале Нетаньяху пообещал, что израильское правительство изучит возможность поставок оружия Украине и не исключил передачи Киеву системы ПВО «Железный купол». Премьер подчеркнул, что решение будет принято в соответствии с национальными интересами. 15 марта Axios сообщил со ссылкой на источники, что Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять беспилотникам.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Биньямин Нетаньяху Израиль Украина военная помощь поставки оружия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Глава МИД Израиля приехал в Киев на встречу с Зеленским
Политика
Израиль отверг заявление МАГАТЭ о незаконности ударов по объектам Ирана
Политика
Президент Израиля предупредил о шаге к «пропасти» и гражданской войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter