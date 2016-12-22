Клинтон сравнила ответ на вмешательство России в выборы с терактами 9/11

В ходе общения с журналистами в Вашингтоне экс-кандидат в президенты США от Демократической партии жестко раскритиковала нынешнюю республиканскую администрацию. По мнению Хиллари Клинтон, Белый дом практически никак не ответил на вмешательство другого государства в предвыборную кампанию 2016 года, сообщает газета Washington Post.
«Это ужасный пример, но я могла бы это сравнить с тем, что произошло после 11 сентября 2001 года», — сказала Клинтон. «Представьте, что тогда Джордж Буш-младший заявил бы, что он, конечно, сожалеет по поводу случившегося в Вашингтоне и Нью-Йорке, однако волноваться не стоит», — предположила политик.
Клинтон выразила уверенность в том, что Россия своими действиями повлияла на исход президентских выборов. По ее словам, компромат, который использовал во время предвыборной кампании сайт Wikileaks, был украден именно российскими хакерами. Также экс-кандидат в президенты заявила о влиянии на исход выборов компании Cambridge Analytica, которую Клинтон связала с руководством Республиканской партии.После победы Дональда Трампа на выборах его оппоненты потребовали начать расследование, обвиняя Россию в том, что своими действиями она повлияла на исход голосования. За два года комиссия, которую возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, обнаружила, что группа хакеров из России создавала группы в социальных сетях и агитировала против Клинтон. Обнаружить доказательства того, что Кремль действительно влиял на результат выборов, комиссии конгресса не удалось. Москва причастность к подобному вмешательству отрицает.