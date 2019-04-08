В России известный шоумен вряд ли решится выставить свою кандидатуру даже на региональных выборах, но спрос на «русского Зеленского» есть. Россияне, как и украинцы, все больше склонны к эмоциональному голосованию

​Если бы президента Украины выбирали россияне, то результат второго тура был бы предрешен уже сейчас. Опрос ВЦИОМа показал, что 31% поддержали бы Владимира Зеленского и лишь 1% — Петра Порошенко. Причем самыми популярными ответами на вопрос о мотивах поддержки были два: антипатия к Порошенко (что понятно — украинский президент уже почти пять лет является одним из главных антигероев на российском ТВ) и появление нового лица во власти. В такой реакции можно увидеть запрос на обновление политической жизни, причем не только в соседней стране, но и опосредованно в самой России.

Политический трикстер

Трикстер — это мифологический и литературный архетип, сочетание демона и шута, бесшабашно играющий и нарушающий общепризнанные правила. Появление в украинской политике Зеленского очень напоминает феномен трикстера. Только для Порошенко он оборачивается если не демонической, то весьма угрожающей стороной: в случае победы кандидата-артиста ожидаются расследования деятельности по крайне мере окружения действующего президента. А дальше, возможно, и его самого. Для населения же Зеленский выглядит шутом, который с наслаждением троллит надоевшую политическую систему.

За почти три десятилетия украинской политики во второй тур президентских выборов выходили всего восемь человек — пять президентов (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Петр Порошенко), лидер коммунистов Петр Симоненко (в далеком 1999 году), Юлия Тимошенко (в 2010-м) и теперь Зеленский. Причем со всеми ними (кроме Зеленского, разумеется) связаны сильные разочарования избирателей, никто не может выступать в качестве морального авторитета для значительной части населения. В этих условиях появление шута в политике не стало сенсацией. Еще задолго до выборов респонденты в ходе социологических исследований называли в числе возможных кандидатов в президенты не только Зеленского, но и Святослава Вакарчука из «Океана Эльзы». Но Вакарчук оказался слишком осторожным и серьезным для такой роли, а Зеленский решил рискнуть.

Теперь лидером украинской избирательной гонки является кандидат, никогда никуда не избиравшийся, не ходящий в церковь (хотя и заявляющий о своем личном общении с Богом) на контрасте с политиками, привычно стоящими со свечками в храмах. Выдвинувший бессмысленный, но эффектный и запоминающийся слоган «Зе!» — тоже на контрасте с надоевшими лозунгами, переходящими с мелкими изменениями из одной избирательной кампании в другую. Выпустивший ролик о похоронах своего главного соперника и выдвигающий одно условие за другим, чтобы избежать необходимости участвовать с ним в дебатах, предусматривающих острый диалог, а не комфортный монолог. Когда Порошенко согласился с проведением дебатов на стадионе и со сдачей анализов на алкоголизм и наркоманию, тут же появилось новое требование — чтобы ведущей была Тимошенко, которая терпеть не может Порошенко и довольно индифферентно относится к Зеленскому.