Минфин США не смог предоставить демократам налоговые данные Трампа

Конгрессменов уведомили, что предоставить им сведениями о налоговых декларациях Трампа в указанный срок не получится, Минфин и Минюст США проводят консультации о законности этой просьбы

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Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в письме к конгрессменам, что министерство не сможет предоставить им налоговые декларации президента Дональда Трампа 10 апреля, передает CNN со ссылкой на письмо министра.

Он отметил, что данная просьба носит «беспрецедентный характер», но Минфин еще не закончил ее рассмотрение. Мнучин сообщил, что обратился в Минюст США «чтобы убедиться в полном соответствии нашего ответа с законом и конституцией».

«Правовые последствия этого запроса могут повлиять на защиту всех американцев от политически мотивированного раскрытия персональной налоговой информации, вне зависимости от правящей партии», — добавил Мнучин.

Глава комитета палаты представителей по путям и средствам Ричард Нил, запросивший налоговые декларации, заявил, что Минфин решил не дать Налоговому управлению США предоставить интересующие конгрессменов сведения. Это признак политического вмешательства и нарушение закона, считает Нил.