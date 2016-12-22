Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,22 61,50 EUR Нал. 79,73 76,33 USD Бирж. 62,76 -0,27 EUR Бирж. 77,70 -0,15 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6912,90 +66,68 MOEX 2192,15 +0,85% RTS 1083,53 -0,67% Brent 72,12 +1,52% DJIA 24300,26 -0,44% Nasdaq 7099,80 +0,08% FTSE 7257,14 -0,13%
Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире
Лента новостей
Комиссия Поклонской усмотрела нарушение закона в жалобе на Слуцкого 20:04, Политика Польская комиссия аннулировала отчет по катастрофе Ту-154 Качиньского 20:02, Общество Пентагон заявил о готовности предоставить Трампу военные решения по Сирии 20:01, Политика Le Figaro сообщила о переброске сирийской авиации на базу Хмеймим 19:47, Политика Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство 19:41, Общество Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть 19:37, Финансы В Сирии автобус с российскими журналистами попал под обстрел 19:35, Политика Прокурор Ниццы рассказал о пяти выездах Керимова за границу 19:17, Бизнес Суд в Подмосковье постановил закрыть свалку «Лесная» под Серпуховом 19:14, Общество Турчинов назвал отказ от ядерного оружия исторической ошибкой Украины 19:07, Политика Fitch описало риски для рейтингов регионов из-за новых санкций США 18:59, Экономика Истребитель французских ВВС по ошибке сбросил бомбу на завод 18:57, Общество «Газпрому» вдвое повысят квоту на продажу газа на бирже 18:53, Бизнес Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal 18:52, Бизнес Голодец пообещала решить проблемы с местами в детсадах за «два-три года» 18:51, Общество Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире 18:44, Политика Россия и Еврокомиссия обсудили транзит газа через Украину 18:38, Экономика Обозреватель «Эха Москвы» рассказал о нападении на его машину в Москве 18:37, Общество Акционеры Renova Management AG распустили совет директоров из-за санкций 18:34, Бизнес Цена барреля нефти Brent впервые более чем за три года превысила $73 18:29, Экономика Адвокат Лесли и Рыбки назвал срок их содержания в изоляторе в Паттайе 18:23, Общество Кремль заявил об отказе участвовать в «Twitter-дипломатии» 18:23, Политика Генштаб России прокомментировал отправку авианосца США на Ближний Восток 18:19, Политика СК задержал командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена 18:18, Общество Компания Пригожина наняла юристов из-за обвинений США во вмешательстве 18:13, Политика Еврокомиссия проверила офис телеканала Ziggo Sport 18:09, Технологии и медиа Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки 18:00, Бизнес Киев поддержал предложение Трампа к России готовиться к удару по Сирии 17:59, Политика
Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире
Отравление Скрипалей, 18:44
0
Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире
Президент при вручении верительных грамот послами иностранных государств сказал о «все более хаотичной» обстановке в мире и понадеялся на «здравый смысл». Он отметил особую роль дипломатов в нынешней международной ситуации
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя международная обстановка становится «все более хаотичной», что не может не вызывать беспокойства. Заявление российского лидера прозвучало на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран.

«Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

Кремль заявил об отказе участвовать в «Twitter-дипломатии»
Политика

Президент подчеркнул, что сегодня «роль дипломатии и дипломатов приобретает особое значение». По словам Путина, на глав дипломатических представительств возложена ответственная миссия — содействовать развитию отношений с Россией.

Путин отметил, что страна, со своей стороны, готова поддерживать все конструктивные инициативы. «Вы можете рассчитывать на полное содействие российского руководства, органов государственной власти, деловых кругов и общественности нашей страны», — заверил послов Путин.

Зеркальная реакция: чьих дипломатов чаще всего высылает Россия
Политика

Свои верительные грамоты 11 апреля российскому президенту вручили послы Австрии, Бенина, Вьетнама, Гамбии, Ганы, Египта, Иордании, Италии, Конго, Кот-д'Ивуара, Кубы, Нигерии, ОАЭ, Сальвадора, Саудовской Аравии, Черногории и Южной Кореи.

В последние недели Россия пережила новый виток дипломатического кризиса. На фоне обвинений Лондона в адрес Москвы в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов. Вслед за этим российских дипломатов выслали США и другие страны. Россия ответила зеркальными мерами.

Как дипломаты США покидают Генконсульство в Санкт-Петербурге. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Владимир Путин , послы , Сергей Скрипаль
Главное
Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть Финансы
Материалы по теме
Кремль заявил об отказе участвовать в «Twitter-дипломатии» Политика
Горбачев рассказал о «неумении» Путина и Трампа вести диалог Политика
Песков исключил связь встречи Путина и Медведева с новыми санкциями США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.