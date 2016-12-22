Путин заявил о беспокойстве за «все более хаотичную» обстановку в мире

Президент при вручении верительных грамот послами иностранных государств сказал о «все более хаотичной» обстановке в мире и понадеялся на «здравый смысл». Он отметил особую роль дипломатов в нынешней международной ситуации

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя международная обстановка становится «все более хаотичной», что не может не вызывать беспокойства. Заявление российского лидера прозвучало на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран.

«Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

Президент подчеркнул, что сегодня «роль дипломатии и дипломатов приобретает особое значение». По словам Путина, на глав дипломатических представительств возложена ответственная миссия — содействовать развитию отношений с Россией.

Путин отметил, что страна, со своей стороны, готова поддерживать все конструктивные инициативы. «Вы можете рассчитывать на полное содействие российского руководства, органов государственной власти, деловых кругов и общественности нашей страны», — заверил послов Путин.

Свои верительные грамоты 11 апреля российскому президенту вручили послы Австрии, Бенина, Вьетнама, Гамбии, Ганы, Египта, Иордании, Италии, Конго, Кот-д'Ивуара, Кубы, Нигерии, ОАЭ, Сальвадора, Саудовской Аравии, Черногории и Южной Кореи.

В последние недели Россия пережила новый виток дипломатического кризиса. На фоне обвинений Лондона в адрес Москвы в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов. Вслед за этим российских дипломатов выслали США и другие страны. Россия ответила зеркальными мерами.