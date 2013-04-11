Президента Аргентины не пригласили на похороны Маргарет Тэтчер

По данным собеседников агентства, в правительстве идут дискуссии о том, будет ли другой представитель Аргентины приглашен на похороны вместо К.Ф.де Киршнер. Официальный список гостей церемонии будет опубликован в ближайшее время.
Подобный шаг британских властей может ухудшить и без того напряженные отношения между Великобританией и Аргентиной, которые оказались втянуты в исторический спор за принадлежность Фолклендских островов.
В 1982г., когда М.Тэтчер занимала пост премьер-министра, противостояние двух стран переросло в открытый вооруженный конфликт, продлившийся 74 дня и закончившийся победой Великобритании.
Однако Буэнос-Айрес продолжает выдвигать обвинения в адрес Лондона. Большинство же жителей Британии считают, что Фолкленды должны остаться территорией Соединенного Королевства.
Напомним, М.Тэтчер скончалась 8 апреля в возрасте 87 лет от инсульта. Она будет торжественно захоронена с военными почестями 17 апреля. Такой же чести в свое время удостоилась Диана Фрэнсис Спенсер, известная во всем мире как принцесса Диана.
Траурная процессия проедет от Вестминстерского аббатства до собора Святого Павла в Лондоне, где и состоится церемония прощания. После тело экс-премьера будет кремировано.