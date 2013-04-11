Президента Аргентины не пригласили на похороны Маргарет Тэтчер

Британские власти решили не приглашать президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер на церемонию похорон бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, это было сделано по просьбе членов семьи покойной, передает Reuters.

Фото: Global Look Press

По данным собеседников агентства, в правительстве идут дискуссии о том, будет ли другой представитель Аргентины приглашен на похороны вместо К.Ф.де Киршнер. Официальный список гостей церемонии будет опубликован в ближайшее время.

Подобный шаг британских властей может ухудшить и без того напряженные отношения между Великобританией и Аргентиной, которые оказались втянуты в исторический спор за принадлежность Фолклендских островов.

В 1982г., когда М.Тэтчер занимала пост премьер-министра, противостояние двух стран переросло в открытый вооруженный конфликт, продлившийся 74 дня и закончившийся победой Великобритании.

Однако Буэнос-Айрес продолжает выдвигать обвинения в адрес Лондона. Большинство же жителей Британии считают, что Фолкленды должны остаться территорией Соединенного Королевства.

Напомним, М.Тэтчер скончалась 8 апреля в возрасте 87 лет от инсульта. Она будет торжественно захоронена с военными почестями 17 апреля. Такой же чести в свое время удостоилась Диана Фрэнсис Спенсер, известная во всем мире как принцесса Диана.

Траурная процессия проедет от Вестминстерского аббатства до собора Святого Павла в Лондоне, где и состоится церемония прощания. После тело экс-премьера будет кремировано.