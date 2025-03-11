Губернатор Вологодской области уволил двух заместителей

В отставку ушли заместители губернатора, курировавшие земельные и имущественные отношения, АПК, лесопромышленный комплекс

Юрий Умеренко (Фото: umerenko_ya / Telegram)

В отставку отправили первого замгубернатора — руководителя администрации губернатора Вологодской области Юрия Умеренко и замгубернатора — министра природных ресурсов и экологии Владислава Ефанова, сообщил источник РБК в областном правительстве и собеседники 35 Media.

Умеренко курировал земельные и имущественные отношения, сельское хозяйство и АПК, а также правовое обеспечение деятельности правительства. Он занимал эту должность с ноября 2023 года. До этого он работал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья (2021–2023), замглавы ФГБУ «Канал имени Москвы» (2020–2021), замминистра имущественных отношения Московской области (2019–2020) и замначальника правового имущества Росреестра (2018–2019).

Ефанов возглавлял министерство природных ресурсов и экологии Вологодской области, в компетенцию которого также входит лесопромышленный комплекс, с ноября 2024 года. До этого он был начальником департаментов природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства (июнь—ноябрь 2024) и лесного комплекса (февраль—июнь 2024), полпредом губернатора по экономическому развитию и инвестициям областного правительства (декабрь 2023-го — февраль 2024-го), советником зампреда правительства Подмосковья (2021–2023), председателем комитета по управлению имуществом администрации Химок (2020–2021), а также замглавы ГБУ «Московское областное бюро технической инвентаризации» (2018–2020) и «Дирекция по обслуживанию территории зеленого фонда Троицкого и Новомосковского округов г. Москвы» (2016– 2018).

Информация об обоих чиновниках все еще размещена на сайте областного правительства.

В конце февраля губернатор Георгий Филимонов ввел в регионе запрет на работу мигрантов на стройках. Однако менее чем через неделю он был отменен.

Кроме того, в области с 1 марта действуют ограничения на продажу алкоголя — с 1 марта магазины могут продавать спиртное только с 12:00 до 14:00, а в некоторые дни, например в День Конституции, будет действовать полный запрет. Также он потребовал ухода из региона крупных сетевых магазинов алкоголя «Бристоль» и «Красное & Белое».