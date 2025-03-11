 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Губернатор Вологодской области уволил двух заместителей

Вологодский губернатор Филимонов уволил двух заместителей
В отставку ушли заместители губернатора, курировавшие земельные и имущественные отношения, АПК, лесопромышленный комплекс
Юрий Умеренко
Юрий Умеренко (Фото: umerenko_ya / Telegram)

В отставку отправили первого замгубернатора — руководителя администрации губернатора Вологодской области Юрия Умеренко и замгубернатора — министра природных ресурсов и экологии Владислава Ефанова, сообщил источник РБК в областном правительстве и собеседники 35 Media.

Умеренко курировал земельные и имущественные отношения, сельское хозяйство и АПК, а также правовое обеспечение деятельности правительства. Он занимал эту должность с ноября 2023 года. До этого он работал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья (2021–2023), замглавы ФГБУ «Канал имени Москвы» (2020–2021), замминистра имущественных отношения Московской области (2019–2020) и замначальника правового имущества Росреестра (2018–2019).

Житель Вологодской области поджег магазин из-за запрета на алкоголь
Общество
Фото:inforegion35 / VK

Ефанов возглавлял министерство природных ресурсов и экологии Вологодской области, в компетенцию которого также входит лесопромышленный комплекс, с ноября 2024 года. До этого он был начальником департаментов природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства (июнь—ноябрь 2024) и лесного комплекса (февраль—июнь 2024), полпредом губернатора по экономическому развитию и инвестициям областного правительства (декабрь 2023-го — февраль 2024-го), советником зампреда правительства Подмосковья (2021–2023), председателем комитета по управлению имуществом администрации Химок (2020–2021), а также замглавы ГБУ «Московское областное бюро технической инвентаризации» (2018–2020) и «Дирекция по обслуживанию территории зеленого фонда Троицкого и Новомосковского округов г. Москвы» (2016– 2018).

Информация об обоих чиновниках все еще размещена на сайте областного правительства.

В конце февраля губернатор Георгий Филимонов ввел в регионе запрет на работу мигрантов на стройках. Однако менее чем через неделю он был отменен.

Кроме того, в области с 1 марта действуют ограничения на продажу алкоголя — с 1 марта магазины могут продавать спиртное только с 12:00 до 14:00, а в некоторые дни, например в День Конституции, будет действовать полный запрет. Также он потребовал ухода из региона крупных сетевых магазинов алкоголя «Бристоль» и «Красное & Белое».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Андрей Винокуров, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Вологодская область отставка Георгий Филимонов
Материалы по теме
Глава Вологодской области отверг связь задержанного чиновника с лесами
Политика
Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области спустя 7 месяцев
Спорт
Боксер Поветкин стал вице-губернатором Вологодской области
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и УкраиныПолитика, 21:33
Советник Трампа заявил о планах обсудить прекращение огня с РоссиейПолитика, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней⁠Политика, 21:07
«Локомотив» выбил махачкалинское «Динамо» из Кубка РоссииСпорт, 21:01
КС Румынии отказал Джорджеску в участии в президентских выборахПолитика, 20:44
Девелопер Glorax назвал условия для выхода на IPOИнвестиции, 20:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Домашний» — об экономике развлекательного телевиденияОтрасли, 20:28
Генсек НАТО назвал прорывом усилия Трампа уладить конфликт на УкраинеПолитика, 20:26
FT сообщила о готовящемся заявлении Украины и США по итогам переговоровПолитика, 20:24
Появилось видео захвата заложников в поезде в ПакистанеОбщество, 20:23
МИД связал атаку на Москву с полным отсутствием у Киева стремления к мируПолитика, 20:19
Губернатор Вологодской области уволил двух заместителейПолитика, 20:15