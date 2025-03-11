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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Франции выступил против демилитаризации Украины

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Военная операция на Украине
Франция откажется от демилитаризации Украины, так как это «откроет путь к нестабильности» для всей Европы, заявил Лекорню. Президент России называл «демилитаризацию» одной из целей военной операции
Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главной гарантией Украины остается украинская армия, заявили министр обороны Франции Себастьян Лекорню на открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам.

«Мы откажемся от любой демилитаризации Украины, которая станет абсолютным скандалом и откроет путь к нестабильности для всего европейского континента», — заявил он (цитата по Quest France).

Лекорню добавил, что «формат» украинской армии, ее оснащение, подготовка и то, «каким образом мы должны ее поддерживать», будут обсуждаться на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с начальниками генштабов в ближайшее время.

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Украина неоднократно говорила о готовности к переговорам при условии обеспечения гарантий безопасности Западом. Президент США Дональд Трамп возложил за это ответственность на Европу. Разработкой соответствующего плана занимаются Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Как уточнял Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, первый этап урегулирования конфликта будет заключаться в кратком перемирии, но в конечном счете Украине предоставят широкие гарантии безопасности.

После остановки Вашингтоном военной помощи Киеву Макрон заявил, что для Франции оставаться «зрителем» в «мире опасностей» было бы «безумием». Он выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» и анонсировал встречу с начальниками штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Франция Военная операция на Украине гарантии безопасности мирное урегулирование переговоры Эмманюэль Макрон ЕС
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