Министр обороны Франции выступил против демилитаризации Украины

Франция откажется от демилитаризации Украины, так как это «откроет путь к нестабильности» для всей Европы, заявил Лекорню. Президент России называл «демилитаризацию» одной из целей военной операции

Себастьен Лекорню (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главной гарантией Украины остается украинская армия, заявили министр обороны Франции Себастьян Лекорню на открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам.

«М ы откажемся от любой демилитаризации Украины, которая станет абсолютным скандалом и откроет путь к нестабильности для всего европейского континента», — заявил он (цитата по Quest France).

Лекорню добавил, что «формат» украинской армии, ее оснащение, подготовка и то, «каким образом мы должны ее поддерживать», будут обсуждаться на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с начальниками генштабов в ближайшее время.

Украина неоднократно говорила о готовности к переговорам при условии обеспечения гарантий безопасности Западом. Президент США Дональд Трамп возложил за это ответственность на Европу. Разработкой соответствующего плана занимаются Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Как уточнял Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, первый этап урегулирования конфликта будет заключаться в кратком перемирии, но в конечном счете Украине предоставят широкие гарантии безопасности.

После остановки Вашингтоном военной помощи Киеву Макрон заявил, что для Франции оставаться «зрителем» в «мире опасностей» было бы «безумием». Он выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» и анонсировал встречу с начальниками штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине».