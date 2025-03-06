Захарова увидела в Макроне «атомного Оле-Лукойе» с ядерным зонтиком

Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Франции Эмманюэля Макрона с «атомным Оле-Лукойе», который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Европой.

«Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает — атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — ответила Захарова на просьбу ТАСС прокомментировать слова Макрона о французском ядерном оружии, которые тот произнес в обращении к нации накануне.

В своей речи французский президент выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине. По словам Макрона, «если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен», а Европе следует защитить себя. Он также рассказал о намерении провести стратегические дебаты о защите европейских союзников французскими силами ядерного сдерживания, подчеркнув: «Что бы ни происходило, решение всегда было и останется в руках президента республики».

После выступления Макрона Захарова также задалась вопросом о цели предстоящего приезда нового французского посла. Она напомнила, что ранее тот заявил о планах развивать отношения с Москвой.

«А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить» <...>, так зачем к нам едет посол Франции?» — сказала представитель МИДа.