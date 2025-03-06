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Военная операция на Украине ,  
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Захарова увидела в Макроне «атомного Оле-Лукойе» с ядерным зонтиком

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Франции Эмманюэля Макрона с «атомным Оле-Лукойе», который пытается раскрыть свой ядерный зонтик над Европой.

«Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает — атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — ответила Захарова на просьбу ТАСС прокомментировать слова Макрона о французском ядерном оружии, которые тот произнес в обращении к нации накануне.

Захарова отреагировала на слова Макрона о России
Политика
Мария Захарова

В своей речи французский президент выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине. По словам Макрона, «если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен», а Европе следует защитить себя. Он также рассказал о намерении провести стратегические дебаты о защите европейских союзников французскими силами ядерного сдерживания, подчеркнув: «Что бы ни происходило, решение всегда было и останется в руках президента республики».

После выступления Макрона Захарова также задалась вопросом о цели предстоящего приезда нового французского посла. Она напомнила, что ранее тот заявил о планах развивать отношения с Москвой.

«А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить» <...>, так зачем к нам едет посол Франции?» — сказала представитель МИДа.

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Мария Захарова Эмманюэль Макрон ядерное оружие
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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