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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили, что полученные F-16 уступают российским Су-35

В Воздушных силах Украины заявили, что полученные Киевом F-16 уступают Су-35
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель&nbsp;F-16
Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Украина получила «не совсем новые модели» американских истребителей F-16, и они не могут полноценно противостоять российским Су-35, заявил начальник управления коммуникаций командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат. Его словам приводит «Новини Live».

Как отмечает Игнат, Вооруженным силам Украины (ВСУ) «требуется комплексный подход из систем ПВО и средств РЭБ». «Воздушный радар было бы идеально, если бы у нас был, как нам уже обещали», — добавил он. Также, подчеркнул он, необходимы бортовые радиолокационные системы и ракеты класса «воздух-воздух».

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что она затягивает конфликт и не может повлиять на его исход.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине
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