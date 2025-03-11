Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Украина получила «не совсем новые модели» американских истребителей F-16, и они не могут полноценно противостоять российским Су-35, заявил начальник управления коммуникаций командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат. Его словам приводит «Новини Live».

Как отмечает Игнат, Вооруженным силам Украины (ВСУ) «требуется комплексный подход из систем ПВО и средств РЭБ». «Воздушный радар было бы идеально, если бы у нас был, как нам уже обещали», — добавил он. Также, подчеркнул он, необходимы бортовые радиолокационные системы и ракеты класса «воздух-воздух».

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что она затягивает конфликт и не может повлиять на его исход.

Материал дополняется