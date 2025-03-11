Sky News узнал, что США «не хотят слышать» о старых границах Украины

Делегация США «не хочет слышать» просьбы Украины о границах 2014 и даже 2022 годов, ей «придется пойти на довольно болезненные уступки», передает Sky News. Стороны встретились в Джидде обсудить мирные переговоры с Россией

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США «не хотят слышать» просьбы Украины вернуть границы 2014 или даже 2022 годов, передает корреспондент Sky News со ссылкой на представителей американской делегации, пожелавших сохранить анонимность, на переговорах с Киевом в Джидде.

Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется уступить территории при любом мирном соглашении. «Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года», — сказал он.

Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014-м и 2022-м по результатам проведенных там референдумов. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно исключал признание утраченных территорий и выражал уверенность в возможности их возвращения дипломатическим путем после завершения боевых действий. Его российский коллега Владимир Путин в качестве одного из условий прекращения огня летом 2024-го предлагал вывести украинские войска из новых регионов, а также признать их и Крым частью России. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом, а украинскую операцию в Курской области — «сильной картой» на возможных переговорах.

Встреча представителей США и Украины проходит 11 марта в Джидде. В состав американской делегации вошли советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во главе с Рубио. Украину представляют глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, главы МИДа и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Стороны намерены обсудить подготовку к возможным мирным переговорам Киева и Москвы.