Sky News узнал, что США «не хотят слышать» о старых границах Украины
США «не хотят слышать» просьбы Украины вернуть границы 2014 или даже 2022 годов, передает корреспондент Sky News со ссылкой на представителей американской делегации, пожелавших сохранить анонимность, на переговорах с Киевом в Джидде.
Накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется уступить территории при любом мирном соглашении. «Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года», — сказал он.
Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014-м и 2022-м по результатам проведенных там референдумов. Киев и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно исключал признание утраченных территорий и выражал уверенность в возможности их возвращения дипломатическим путем после завершения боевых действий. Его российский коллега Владимир Путин в качестве одного из условий прекращения огня летом 2024-го предлагал вывести украинские войска из новых регионов, а также признать их и Крым частью России. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом, а украинскую операцию в Курской области — «сильной картой» на возможных переговорах.
Встреча представителей США и Украины проходит 11 марта в Джидде. В состав американской делегации вошли советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во главе с Рубио. Украину представляют глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, главы МИДа и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Стороны намерены обсудить подготовку к возможным мирным переговорам Киева и Москвы.
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