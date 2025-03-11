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Политика ,  
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Песков после рекордной атаки беспилотников ВСУ рассказал о мерах защиты

В Кремле после массированной атаки беспилотников рассказали об отработке мер для обеспечения безопасности столичного региона. Собянин назвал удар дронов по Москве самым массированным. Всего ночью было уничтожено 337 дронов
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Все маневры, которые позволили защитить российские регионы во время ночной атаки беспилотников, были подготовлены и отработаны заранее, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области, а также многих других регионов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции на атаку рекордного количества беспилотников в ночь на 11 марта.

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Фото:vorobiev_live / Telegram

Всего, по данным Минобороны, российским средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 337 беспилотников. В Подмосковье два человека погибли — мужчины в возрасте 38 и 50 лет. Оба сотрудники компании «Мираторг». 18 человек, среди которых — дети, получили ранения.

В Кремле говорили, что российские силы ПВО сработали «очень здорово». Песков допускал, что удары беспилотников по России призваны «подпортить наметившуюся тенденцию» по переговорам для прекращения боевых действий на Украине.

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Милена Костерева
атака дронов Москва Подмосковье Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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