Прекращение помощи от США, не сильно ударит по Украине, ведь Киев развивает собственное оборонное производство, заявил Резников. Россия неоднократно осуждала военную помощь Украине от западных стран

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Cейчас Украина фактически стала «крупнейшей военной лабораторией мира», заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

«Самая большая военная лаборатория на планете — это Украина, вторая — Израиль, но мы самые большие», — сказал Резников в разговоре с The Times.

«У нас есть своя собственная Кремниевая долина. В гаражах по всей стране работают исследователи и инженеры, которые создают то, что еще никто не делал», — сказал экс-глава Минобороны Украины. По мнению Резникова, если Украина продолжит развивать собственные оборонные производства, прекращение военной поддержки США не приведет к существенным изменениям на фронте. «В феврале 2022 года эта война началась как обычная война XX века. Сейчас же это абсолютно новая гибридная война, война будущего уже здесь. Мы, человечество, уже прошли сквозь портал», — заключил он.

Резников, который возглавлял Минобороны Украины до сентября 2023 года, считает, что любая война зависит не только от людских ресурсов, но также от финансовых и материальных.

4 марта, через несколько часов после того, как Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшие три года мощности украинского ОПК увеличились в 35 раз. «Мы уже производим треть необходимого нам оружия, наша цель — 50%», — написал он в телеграм-канале.

Решению о приостановке военной помощи предшествовали переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. После встречи, которая завершилась перепалкой глав государств, Зеленский покинул Вашингтон, так и не подписав соглашение о совместной с США разработке украинских полезных ископаемых.

Владимир Зеленский подтверждал, что без помощи США Украине будет «очень трудно», и выражал надежду на ее продолжение. По оценке источников CNN, без поддержки Вашингтона ВСУ смогут поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев, до начала лета. Россия неоднократно осуждала военную помощь Украине от западных стран.