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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал, сколько ВСУ продержатся без военной помощи США

CNN: после остановки военной помощи США Украина продержится до лета
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина сможет поддерживать текущий темп боев в течение нескольких недель, или, вероятно, два-четыре месяца до лета, считают источники CNN. Зеленский говорил, что без помощи, которую остановил Трамп, Киеву будет «очень трудно»
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Украина без военной помощи США, которую Вашингтон остановил накануне, сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев, до начала лета. Об этом сообщил CNN со ссылкой на нескольких западных чиновников.

По истечении этого срока приостановка американской помощи может начать оказывать серьезный эффект на положение Украины, предупредили источники. Один из них предсказал, что «удар будет большим» и «парализующим». По его мнению, Украина почувствует последствия приостановки помощи в течение двух-четырех месяцев, так как поставки от европейских стран пока имеют поддерживающий эффект.

«Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование», — считает собеседник CNN.

Накануне президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Мера будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру, пояснил Bloomberg высокопоставленный представитель Пентагона.

Чиновники, с которыми поговорил CNN, назвали решение Трампа прямым ответом на действия украинского президента Владимира Зеленского, предпринятые на прошлой неделе. 28 февраля, во время визита Зеленского в Белый дом на глазах журналистов он вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Украинский президент после встречи досрочно покинул Вашингтон. Соглашение о ресурсной сделке, которое, как ожидалось, будет подписано в ходе визита, так и не было заключено.

CNN узнал, сколько ВСУ продержатся без военной помощи США
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Собеседники CNN уточнили, что приостановка помощи коснется поставок всей военной техники, которая еще не прибыла на Украину. Речь может идти в том числе о дальнобойных ракетах ATACMS, которые администрация предыдущего президента США Джо Байдена направила Киеву, отмечает телеканал.

Трамп приостановил всю военную помощь Украине
Политика
Дональд Трамп

Один из чиновников подтвердил CNN, что ограничения будут действовать, пока Трамп не поймет, что Зеленский взял на себя обязательство продвигаться к мирным переговорам. По словам нескольких собеседников CNN, Трамп и его помощники добиваются от Зеленского «признания», вероятно, в форме публичных извинений, прежде чем вновь говорить о соглашении по редкоземельным металлам.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — сказал телеканалу представитель Белого дома.

Россия осуждает военную помощь Киеву от стран Запада. Зеленский подтверждал, что без помощи США Украине будет «очень трудно», и выражал надежду на ее продолжение.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине военная помощь поставки оружия ВСУ США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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