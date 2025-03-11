Воробьев: в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека

Число погибших в результате атаки дронов в Подмосковье выросло до двух

Погибли два человека: 38-летний и 50-летний мужчины

Фото: vorobiev_live / Telegram

В больнице города Видное умер 50-летний мужчина, пострадавший при атаке беспилотников в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», — написал он.

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Первым погибшим стал 38-летний охранник объекта «Мираторга» в Домодедово. Там же травмы головы получили 40-летний и 50-летний мужчины, последний был доставлен в реанимацию.

Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram

Кроме того, ранения получили пятеро взрослых и четырехлетний ребенок в Видном, а также 43-летняя женщина в Котляково. В Раменском за медпомощью обратились пять человек, губернатор рассказал, что телесных повреждений у них нет.

Сбиты 74 беспилотника, летевшие на Москву, это самая массированная атака, рассказал мэр Сергей Собянин. Минобороны сообщило об уничтожении 91 дрона в Московской области, всего за ночь сбили 337 аппаратов. СК завел уголовное дело по статье о теракте.