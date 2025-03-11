 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число погибших в результате атаки дронов в Подмосковье выросло до двух

Воробьев: в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Погибли два человека: 38-летний и 50-летний мужчины
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

В больнице города Видное умер 50-летний мужчина, пострадавший при атаке беспилотников в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Число погибших в результате атаки дронов в Подмосковье выросло до двух
Video

Первым погибшим стал 38-летний охранник объекта «Мираторга» в Домодедово. Там же травмы головы получили 40-летний и 50-летний мужчины, последний был доставлен в реанимацию.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Кроме того, ранения получили пятеро взрослых и четырехлетний ребенок в Видном, а также 43-летняя женщина в Котляково. В Раменском за медпомощью обратились пять человек, губернатор рассказал, что телесных повреждений у них нет.

Сбиты 74 беспилотника, летевшие на Москву, это самая массированная атака, рассказал мэр Сергей Собянин. Минобороны сообщило об уничтожении 91 дрона в Московской области, всего за ночь сбили 337 аппаратов. СК завел уголовное дело по статье о теракте.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Домодедово Андрей Воробьев
Материалы по теме
На парковке в Домодедово после падения дронов сгорели 20 автомобилей
Общество
Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео
Политика
Последствия атаки дронов в Подмосковье. Фото
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Крупнейшая атака беспилотников на Россию. ГлавноеПолитика, 10:50
Воробьев сообщил о выплате ₽1 млн семьям погибших при атаке дроновПолитика, 10:48
«Неизвестно, сколько это продлится». Эксперты о перспективах крипторынкаКрипто, 10:47
Футболист «Зенита» впервые прокомментировал расистский скандал в ВоронежеСпорт, 10:46
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Reuters узнал о планах Трампа перерабатывать ископаемые на военных базахПолитика, 10:36
Мошенники начали использовать детей для кражи денег со счетов родителейТехнологии и медиа, 10:35
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Врезавшийся в корабль танкер вез груз для военных СШАОбщество, 10:35
Как хорошие отношения с коллегами влияют на карьерный рост — Fast CompanyPro, 10:32
Какие законы отразятся на собственниках домов и земли в 2025-мНедвижимость, 10:30
Заммэра Бирюков рассказал об обстановке на улице Москвы после удара БПЛАОбщество, 10:28
Число погибших в результате атаки дронов в Подмосковье выросло до двухПолитика, 10:28
Губерниев раскритиковал работу Вяльбе на посту главы лыжной федерацииСпорт, 10:25
Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницыПолитика, 10:20