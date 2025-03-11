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Военная операция на Украине ,  
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В Подмосковье человек погиб в результате атаки дронов

Губернатор Воробьев: один погиб, три ранены при атаке БПЛА в Видном и Домодедово
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В Раменском обломки дрона упали на многоквартирный дом, повреждены семь квартир, эвакуированы девять взрослых и три ребенка. Их разместили в соседней гимназии и у родственников

При атаке беспилотников на Москву и Московскую область погиб один человек, еще трое ранены в городах Видном и Домодедово, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — добавил губернатор.

Вызовы насчет беспилотников поступали из Коломны, Бронниц, Подольска, Электростали, Котельников, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенка, Луховиц, Зарайска, уточнил глава региона.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Всего сбиты 69 дронов. О первых сбитых аппаратах мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 4:35 мск, о последних к этому моменту он написал в 7:05.

Приостановлено железнодорожное сообщение через станцию «Домодедово» в сторону Москвы и в область из-за повреждения полотна, рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева. В 7:34 мск она сообщила о восстановлении движения в Москву и пообещала, что движение будет полностью восстановлено в течение 40 минут.

Кроме того, начался пожар на парковке «Мираторга», работают спасатели. «Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово», — добавила Хрусталева.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Московская область Андрей Воробьев беспилотники Раменское Видное
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