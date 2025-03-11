Губернатор Воробьев: один погиб, три ранены при атаке БПЛА в Видном и Домодедово

В Подмосковье человек погиб в результате атаки дронов

В Раменском обломки дрона упали на многоквартирный дом, повреждены семь квартир, эвакуированы девять взрослых и три ребенка. Их разместили в соседней гимназии и у родственников

При атаке беспилотников на Москву и Московскую область погиб один человек, еще трое ранены в городах Видном и Домодедово, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — добавил губернатор.

Вызовы насчет беспилотников поступали из Коломны, Бронниц, Подольска, Электростали, Котельников, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенка, Луховиц, Зарайска, уточнил глава региона.

Всего сбиты 69 дронов. О первых сбитых аппаратах мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 4:35 мск, о последних к этому моменту он написал в 7:05.

Приостановлено железнодорожное сообщение через станцию «Домодедово» в сторону Москвы и в область из-за повреждения полотна, рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева. В 7:34 мск она сообщила о восстановлении движения в Москву и пообещала, что движение будет полностью восстановлено в течение 40 минут.

Кроме того, начался пожар на парковке «Мираторга», работают спасатели. «Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово», — добавила Хрусталева.