Появилось видео с места атаки беспилотников в Раменском и Видном

Кадры с мест атак БПЛА в Раменском и Видном. Видео

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Корреспонденты телеканала РБК рассказали об обстановке на месте атаки беспилотников в подмосковных городах Видное и Раменское.

В Московской области сбиты 69 беспилотников, часть — в Видном и Раменском. В этих города при массированной атаке погиб один человек, еще трое ранены, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — написал он.

Нарушено железнодорожное движение через станцию «Домодедово», рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева. По ее словам, начался пожар на парковке «Мираторга», работают спасатели.