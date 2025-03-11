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Военная операция на Украине ,  
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Кадры с мест атак БПЛА в Раменском и Видном. Видео

Появилось видео с места атаки беспилотников в Раменском и Видном
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Кадры с мест атак БПЛА в Раменском и Видном. Видео
Video

Корреспонденты телеканала РБК рассказали об обстановке на месте атаки беспилотников в подмосковных городах Видное и Раменское.

В Московской области сбиты 69 беспилотников, часть — в Видном и Раменском. В этих города при массированной атаке погиб один человек, еще трое ранены, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные — находятся сейчас у родственников», — написал он.

Нарушено железнодорожное движение через станцию «Домодедово», рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева. По ее словам, начался пожар на парковке «Мираторга», работают спасатели.

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Теги
Московская область Видное Раменское беспилотники БПЛА Подмосковье
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