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Атаки беспилотников на Москву ,  
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ПВО сбила за ночь 58 летевших на Москву дронов

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
На подлете к Москве сбиты 25 дронов, до этого в течение часа были уничтожены еще 33 беспилотника

Силы ПВО отразили атаку еще 25 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число уничтоженных дронов выросло до 58.

До этого были сбиты 33 дрона летевших в сторону столицы, в том числе в городских округах Раменское и Домодедово.

На подлете к Москве сбили еще 15 дронов
Политика

Первое сообщение об отражении атаки в Подмосковье Собянин опубликовал в 4:35 мск.

Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Аналогчиные временные меры действуют в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

В последний раз власти сообщали об отражении атаки дронов на Москву 24 января. Тогда дроны сбили в Коломне и Раменском, Подольске, Троицком административном округе и Щелково.

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Сергей Собянин беспилотники дроны Москва
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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