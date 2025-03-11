На подлете к Москве сбили еще 15 дронов

Менее чем за час ПВО сбила 26 дронов, летевших на Москву, отражение атаки продолжается, сообщил Собянин

Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Позднее были сбиты еще десять БПЛА.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

До этого Собянин рассказывал об уничтожении 11 дронов — в Раменском городском округе и в округе Домодедово. Таким образом, менее чем за час было сбито 26 БПЛА.

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву», — написал он.

О налете беспилотников сообщили также власти Рязанской и Тульской областей, в последнем регионе дрон подавили в Суворовском районе.

Ограничения на полеты введены в Домодедово и Жуковском, в нижегородском и ярославском аэропортах.