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Атаки беспилотников на Москву ,  
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На подлете к Москве сбили еще 15 дронов

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Менее чем за час ПВО сбила 26 дронов, летевших на Москву, отражение атаки продолжается, сообщил Собянин

Силы ПВО отразили атаку еще пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Позднее были сбиты еще десять БПЛА.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

До этого Собянин рассказывал об уничтожении 11 дронов — в Раменском городском округе и в округе Домодедово. Таким образом, менее чем за час было сбито 26 БПЛА.

В Подмосковье сбили еще четыре летевших в сторону столицы дрона
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«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву», — написал он.

О налете беспилотников сообщили также власти Рязанской и Тульской областей, в последнем регионе дрон подавили в Суворовском районе.

Ограничения на полеты введены в Домодедово и Жуковском, в нижегородском и ярославском аэропортах.

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Сергей Собянин Москва ПВО беспилотники дроны
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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
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