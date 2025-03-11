В Подмосковье сбили еще четыре летевших в сторону столицы дрона

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 11. Собянин сообщил, что разрушений и пострадавших нет. В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Силы ПВО сбили в городском округе Домодедово и Раменском городском округе еще четыре дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

До этого он рассказывал, что на подлете к Москве уничтожили семь беспилотников. Таким образом, число сбитых БПЛА выросло до 11.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.

Аэропорт Жуковский с 04:24 мск временно перестал принимать и отправлять рейсы, Домодедово — с 04:40.

В предыдущий раз дроны атаковали столичный регион 24 января.