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Общество ,  
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ФСБ завела дело на выехавшего из страны москвича за нарушение гостайны

ФСБ возбудила дело по статье о нарушении гостайны против выехавшего из страны москвича
ФСБ возбудила дело против жителя Москвы, который около десяти лет имел доступ к гостайне, однако выехал за пределы страны. Ему грозит до трех лет лишения свободы
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Следственный отдел УФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении государственной тайны в отношении жителя Москвы, который выехал из России после увольнения с должности с допуском к сведениям особой важности. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК России (нарушение требований по защите государственной тайны) в отношении жителя города Москвы, подозреваемого в нарушении установленных требований по защите государственной тайны. После увольнения москвичу временно ограничили право выезда за пределы Российской Федерации сроком на пять лет, о чем он под роспись был ознакомлен. Однако злоумышленник пренебрег данной мерой и на автотранспорте выехал из страны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина около десяти лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, имел доступ к сведениям особой важности. «Подобная степень секретности предусматривает работу с данными, при разглашении которых ущерб может быть причинен внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли», — подчеркнули в ФСБ.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 283.2 УК предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

В марте в Госдуму внесли поправки к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Как пояснял председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект:

  • уточнит полномочия главы государства и правительства в части определения допуска лиц к гостайне. В частности, будут проводиться проверки и «при наличии угроз безопасности» возможен отказ в доступе к секретным сведениям;
  • закрепит возможность отказа в допуске к гостайне гражданам, если они или их близкие родственники имеют счета, вклады в иностранных банках, недвижимость за рубежом, пользуются иностранными финансовыми инструментами;
  • даст право тем, кто имеет доступ к гостайне, выезжать за рубеж «при возникновении обстоятельств гуманитарного характера», например в случае смерти родственников или необходимости лечения;
  • даст право межведомственной комиссии по гостайне принимать решения о допуске к гостайне заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос».
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В пояснительной записке говорится, что проект также уточнит случаи, когда исключается добровольный порядок оформления допуска к гостайне призванных на военную службу или военные сборы. 

Согласно закону о гостайне, оформление допуска к ней носит добровольный характер. Лица с двойным гражданством, без него, иностранцы и реэмигранты получают доступ к секретным сведениям в особом порядке.

Получившим доступ полагаются дополнительные социальные гарантии (например, надбавки к зарплате), однако возникают и ограничения, в частности в выезде за границу или в праве на неприкосновенность частной жизни при проведении проверок в процессе оформления доступа.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ФСБ Москва гостайна

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