Правоцентристский альянс лидировал на выборах в парламент Португалии

Правоцентристы лидировали на выборах в Португалии после обработки 90% голосов

На протяжении восьми лет страной правила Социалистическая партия, предварительно, она заняла второе место. Крайне правая партия «Хватит» набрала 18,60% голосов. Досрочные выборы в парламент провели после коррупционного скандала

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Правоцентристский Демократический альянс набрал почти 30% голосов на досрочных парламентских выборах в Португалии после обработки 95% бюллетеней, сообщает агентство EFE.

Второе место заняла Социалистическая партия, которая на протяжении восьми лет правила страной, у нее 28,43% голосов. На третьем месте — крайне правая партия Chega («Хватит»), она набрала 18,60%. За ними следуют «Либеральная инициатива» (4,62%) и «Левый блок» (4,13%).

По предварительным оценкам, правоцентристская коалиция займет 42 места в парламенте, социалисты — 41, «Хватит» — 25 (что, как отмечает EFE, в два раза больше, чем 12 мест в 2022 году), а «Либеральная инициатива» и «Левый блок» — по одному.

В Португалии количество мест в парламенте определяется избирательным округом, от которого поступают голоса: так, Лиссабон дает 48 мест, а внутренний регион страны Бежа — три.

В опросе о потенциальном составе парламента, проведенном для Католического университета португальского общественного телевидения (RTP), также лидировал правоцентристский альянс с диапазоном от 29% до 33%. За ним последовала партия социалистов с результатом от 25% до 29%, затем — Chega с 14% до 17%. «Либеральная инициатива» и «Левый блок», которые могли бы сыграть решающую роль в формировании правительства по мнению респондентов, получат от 5% до 7% и от 4% до 6% соответственно.

Президент страны Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент 9 ноября 2023 года, объявив о проведении досрочных выборов в связи с отставкой правительства. Ее причиной стал коррупционный скандал, связанный с концессиями на разведку лития на севере Португалии, проектом водородного завода в порту Синиш и инвестициями в крупный центр обработки данных.

Подозреваемыми по уголовным делам о коррупции и злоупотреблении полномочиями стали глава администрации премьер-министра, министр инфраструктуры и другие чиновники из ближайшего окружения главы кабинета социалиста Антониу Кошту. Он подал в отставку.