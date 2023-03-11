Соратники Сунака усомнились в успехе его плана по борьбе с нелегалами

Мало кто в правительстве Британии верит, что предложенные меры позволят Сунаку сдержать обещание и прекратить пересечение Ла-Манша нелегальными мигрантами, пишет Bloomberg

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Представленный премьер-министром Великобритании Риши Сунаком законопроект, предусматривающий депортацию нелегалов, прибывших в страну через Ла-Манш на небольших лодках, может оказаться «неосуществимой авантюрой», считают члены британского правительства, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно инициативе, нелегалов, попавших в королевство таким путем, будут задерживать и депортировать в Руанду или другую «безопасную третью страну» без права просить убежища в Британии. О такой схеме депортации в обмен на предоставление финансирования Лондон еще в прошлом году договорился с властями Руанды, однако первый же рейс был отменен по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Законопроект Сунака сталкивается с сопротивлением среди его соратников-консерваторов «по нескольким фронтам», заявили агентству министры, чиновники британского МВД и правительственные помощники, попросившие об анонимности, указывает агентство.

Мало кто в правительстве Британии верит, что предложенные в законопроекте меры позволят Сунаку сдержать обещание и прекратить пересечение Ла-Манша нелегальными мигрантами, сказал неназванный министр.

Один из собеседников агентства среди британских чиновников сказал, что неясно, как депортация нескольких сотен нелегальных мигрантов в неделю поможет в том, чтобы остановить прибытие десятков тысяч в год (по итогам 2022 года в Британию через Ла-Манш прибыли на лодках более 45 тыс. человек).

Еще один источник заявил, что правительство неизбежно столкнется с юридическими проблемами из-за предложенных мер, а сам документ рискует встретить сопротивление в палате Лордов (верхняя палата парламента Британии), что потенциально отложит возможности для скорой депортации нелегалов в Руанду.

Собеседник агентства в МВД Британии выразил мнение, что выполнение хотя бы одного успешного рейса с нелегалами в Руанду в этом году станет серьезным сдерживающим фактором для тех, кто в дальнейшем захочет незаконно пересечь границу. В то же время другие источники говорят, что такие рейсы невозможно будет организовать до 2024 года. Еще до назначения премьером Сунак допускал возможность выхода Британии из ЕСПЧ, если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают.

По словам неназванного чиновника, успехом в борьбе с нелегальной миграцией стало бы, например, сокращение пересечений Ла-Манша нелегалами в 2023 году вдвое по сравнению с прошлым. В то же время министр внутренних дел Суэлла Браверман прогнозировала, что в этом году таким путем в Британию может прибыть 80 тыс. человек.