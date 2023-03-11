Bloomberg узнал о препятствовании Венгрии в проекте-ответе Евросоюза КНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
FP узнал, что США передали Украине древнее оружие из посылки из России Политика, 06:05
Вырубка тропических лесов в Бразилии достигла рекордного уровня Общество, 05:27
В Китае оценили затраты на вакцинацию населения от COVID-19 Общество, 05:27
«РИА Новости» узнало о высокой эффективности новой ракеты Р-37М Технологии и медиа, 05:11
Bloomberg узнал о препятствовании Венгрии в проекте-ответе Евросоюза КНР Политика, 04:40
Захарова сравнила позицию Госдепа по Балканам с «раздвоением личности» Политика, 04:25
Зеленский отреагировал на петицию о смене названия «Россия» на «Московия» Политика, 03:56
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
В Эстонии задержали активиста после поездки в Донецк и Москву Политика, 03:51
ЕК сообщила о контроле за экспортом товаров для избежания обхода санкций Политика, 03:19
Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения Политика, 02:53
Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Украине Политика, 02:50
В Подмосковье загорелся производственный цех на площади 5 тыс. кв. м Общество, 02:24
Le Figaro узнала о гибели под Сватово наемника из Франции Политика, 02:15
Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и «Лиги ставок» Политика, 01:37
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о препятствовании Венгрии в проекте-ответе Евросоюза КНР

Bloomberg: Венгрия блокирует соглашение в рамках проекта-ответа Евросоюза Китаю
Венгрия блокирует новое соглашение, которое позволит ЕС продолжать финансировать проекты в Африке, на Карибах и в Тихом океане в рамках инфраструктурного проекта Global Gateway. Похожий проект, «Пояс и путь», есть у Китая
Будапешт
Будапешт (Фото: Robert Michael / dpa-Zentralbild / dpa / Global Look Press)

Венгрия блокирует одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии ЕС Global Gateway («Глобальные ворота»), которая является ответом на китайскую инициативу «Пояс и путь», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Global Gateway — это проект по расширению европейских инвестиций по всему миру в сфере климата и энергетики, транспорта, здравоохранения, образования и науки, а также цифровизации.

«Пояс и путь» предполагает развитие инфраструктуры для выстраивания масштабных «экономических коридоров» из Китая на Ближний Восток, в Африку, Юго-Восточную Азию, южную часть Тихого океана и Европу (через Россию).

Агентство указывает, что Венгрия не позволяет заключить соглашение, которое поможет продлить широкие правовые отношения ЕС с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами. Без этого документа невозможно осуществить инвестиции в проекты в этих странах. По словам собеседников Bloomberg, вето Будапешта может поставить под угрозу финансирование на €300 млрд, которое планировалось выделить к 2028 году.

Документ, о котором идет речь, заключен с 79 странами и позволяет Европейскому инвестиционному банку выделять средства на проекты в них. Действие соглашения истекает в июне этого года, и новое уже почти согласовано. Однако Венгрия блокирует некоторые положения, например, связанные с вопросом миграции, заявили источники Bloomberg.

Венгрия не в первый раз выступает против общеевропейских решений. Например, в начале декабря прошлого года она наложила вето на пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд. В середине месяца ЕС все же согласовал выделение этого пакета. Politico сообщила, что Будапешт согласился отозвать вето в обмен на уступки в вопросе выделения субсидий самой Венгрии.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия ЕС Китай Инвестиции
Материалы по теме
В Венгрии потребовали «большего уважения» к стране от Швеции и Финляндии
Политика
Глава МИД Венгрии назвал условие завершения конфликта на Украине
Политика
Глава МИД Венгрии призвал расценивать нападение на Nord Stream как теракт
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter