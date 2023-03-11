Bloomberg узнал о препятствовании Венгрии в проекте-ответе Евросоюза КНР

Венгрия блокирует новое соглашение, которое позволит ЕС продолжать финансировать проекты в Африке, на Карибах и в Тихом океане в рамках инфраструктурного проекта Global Gateway. Похожий проект, «Пояс и путь», есть у Китая

Будапешт (Фото: Robert Michael / dpa-Zentralbild / dpa / Global Look Press)

Венгрия блокирует одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии ЕС Global Gateway («Глобальные ворота»), которая является ответом на китайскую инициативу «Пояс и путь», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Global Gateway — это проект по расширению европейских инвестиций по всему миру в сфере климата и энергетики, транспорта, здравоохранения, образования и науки, а также цифровизации. «Пояс и путь» предполагает развитие инфраструктуры для выстраивания масштабных «экономических коридоров» из Китая на Ближний Восток, в Африку, Юго-Восточную Азию, южную часть Тихого океана и Европу (через Россию).

Агентство указывает, что Венгрия не позволяет заключить соглашение, которое поможет продлить широкие правовые отношения ЕС с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами. Без этого документа невозможно осуществить инвестиции в проекты в этих странах. По словам собеседников Bloomberg, вето Будапешта может поставить под угрозу финансирование на €300 млрд, которое планировалось выделить к 2028 году.

Документ, о котором идет речь, заключен с 79 странами и позволяет Европейскому инвестиционному банку выделять средства на проекты в них. Действие соглашения истекает в июне этого года, и новое уже почти согласовано. Однако Венгрия блокирует некоторые положения, например, связанные с вопросом миграции, заявили источники Bloomberg.

Венгрия не в первый раз выступает против общеевропейских решений. Например, в начале декабря прошлого года она наложила вето на пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд. В середине месяца ЕС все же согласовал выделение этого пакета. Politico сообщила, что Будапешт согласился отозвать вето в обмен на уступки в вопросе выделения субсидий самой Венгрии.