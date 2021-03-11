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В ВСУ заявили о возвращении в Крым и Донбасс уехавших украинцев

Люди, приехавшие на Украину из Крыма и Донбасса, возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест. Об этом заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения», трансляцию вел YouTube-канал «Национальный корпус».

«Люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал Кривонос.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

По словам генерала ВСУ, большое количество приехавших офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить.

В марте 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев за границу в поисках работы не является катастрофой, но представляет собой «мегавызов» для Киева.

«Мы теряем тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру», — говорил министр.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. США, европейские страны и ряд других государств не признали присоединение полуострова, Украина считает его незаконной аннексией. В Кремле вопрос о статусе Крыма считают закрытым.

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