В ВСУ заявили о возвращении в Крым и Донбасс уехавших украинцев

Люди, приехавшие на Украину из Крыма и Донбасса, возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест. Об этом заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения», трансляцию вел YouTube-канал «Национальный корпус».

«Люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал Кривонос.

По словам генерала ВСУ, большое количество приехавших офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить.

В марте 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев за границу в поисках работы не является катастрофой, но представляет собой «мегавызов» для Киева.