Режиссер Владимир Меньшов решил баллотироваться в депутаты Госдумы

Режиссер Владимир Меньшов готов принять участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в этом году, от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии. Эту информацию подтвердил «РИА Новости» источник, близкий к партии.

«Владимир Валентинович выразил желание и готовность выдвигаться в Госдуму от нашей партии по Москве», — сообщил собеседник ТАСС.

Сопредседатель партии Захар Прилепин в беседе с ТАСС заявил, что Меньшов не исключает возможности принять участие в выборах в нижнюю палату парламента. «Владимир Валентинович Меньшов — человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти», — сказал он.

По словам Прилепина, все те вещи, которые он проговаривал в беседах с Меньшовым, дали понять, что он не исключает подобного варианта. «И, в сущности, готов участвовать в предвыборной гонке», — сказал он.

Меньшов состоял в партии «За правду» с момента ее основания.