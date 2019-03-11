Меркель одобрила идею постройки единого европейского авианосца

С таким предложением выступила председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Сейчас Франция и Германия уже совместно работают над созданием боевого самолета, отметила она

Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания европейскими странами общего авианосца. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель на этом посту в декабре прошлого года, рассказала о совместной работе Германии и Франции над разработкой общего боевого самолета. Впервые об этом стало известно в феврале, сообщила Deutsche Welle. «Следующим шагом может стать начало символичного проекта по созданию единого европейского авианосца», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что это подчеркнет роль Евросоюза в мировой безопасности.

«Это правильно и хорошо, что у Европы есть такие возможности», — сказала Меркель 11 марта в ответ на предложение Крамп-Карренбауэр. Правда, канцлер заметила, что «мы должны отдать предпочтение другим вопросам». Сейчас авианосцы имеются у пяти европейских стран: Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Заявление Крамп-Карренбауэр прозвучало в ответ на предложения президента Франции Эмманюэля Макрона реформировать Евросоюз, опубликованные в европейских газетах, в том числе в The Guardian.