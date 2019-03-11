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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Политика ,  
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Меркель одобрила идею постройки единого европейского авианосца
С таким предложением выступила председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Сейчас Франция и Германия уже совместно работают над созданием боевого самолета, отметила она
Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания европейскими странами общего авианосца. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель на этом посту в декабре прошлого года, рассказала о совместной работе Германии и Франции над разработкой общего боевого самолета. Впервые об этом стало известно в феврале, сообщила Deutsche Welle. «Следующим шагом может стать начало символичного проекта по созданию единого европейского авианосца», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что это подчеркнет роль Евросоюза в мировой безопасности.

«Это правильно и хорошо, что у Европы есть такие возможности», — сказала Меркель 11 марта в ответ на предложение Крамп-Карренбауэр. Правда, канцлер заметила, что «мы должны отдать предпочтение другим вопросам». Сейчас авианосцы имеются у пяти европейских стран: Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Политика
Евроремонт по-парижски: способен ли план Эмманюэля Макрона укрепить ЕС

Заявление Крамп-Карренбауэр прозвучало в ответ на предложения президента Франции Эмманюэля Макрона реформировать Евросоюз, опубликованные в европейских газетах, в том числе в The Guardian.

В своей статье в разделе «Защитить наш континент» французский лидер предложил создать общие пограничные силы и переосмыслить шенгенскую зону, а также увеличить расходы на оборону по линии НАТО. Он также призвал создать новое европейское агентство по борьбе с международными кибератаками и манипуляциями избирательными кампаниями, а также запретить другим странам финансировать европейские партии.

Фотогалерея 
Топ-5 стран — поставщиков вооружений

Автор: Григорий Дубов
Теги: Евросоюз, авианосец, Ангела Меркель
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