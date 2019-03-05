Макрон предложил создать агентство для защиты демократии от манипуляций

В статье, ставшей частью кампании президента Франции перед выборами в Европарламент, он призвал защищать демократию от кибератак и вмешательств в избирательные кампании извне

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новое европейское агентство по борьбе с международными кибератаками и манипуляциями избирательными кампаниями, кроме того, он предложил запретить иностранным государства финансировать европейские партии. Свои предложения по реформированию Евросоюза он озвучил в статье, опубликованной 28 газетами Европы, в том числе Guardian.​ Французский лидер напоминает гражданам ЕС о предстоящих выборах в Европарламент.

«Никогда со времен Второй Мировой войны Европа не была так важна. Но никогда еще Европа не была в такой опасности», — пишет Макрон. Он называет выход Великобритании из ЕС символом этой опасности и символизирует также кризис Европы, которая «не смогла отреагировать на потребность своих людей в защите от основных потрясений современного мира».

Свою статью президент разделил на три части под названиями «Защитить нашу свободу», «Защитить наш континент» и «Вернуть дух прогресса». В разделе о защите свободы говорится об агентстве, которое должно защищать демократию.

«Я предлагаю создать Европейское агентст​во по защите демократий, чтобы предоставить каждому государству — члену ЕС европейских экспертов для защиты их избирательного процесса от кибератак и манипуляций, — говорится в статье. — В том же духе независимости мы должны запретить финансирование европейских политический партий иностранными державами». Также Макрон призвал ввести запрет на любое выражение ненависти и насилия в интернете, так как «уважение к личности является основой нашей цивилизации и нашего достоинства».

В конце мая в странах Евросоюза​ пройдут выборы в Европарламент. Le Monde отмечала, что от результата партии Макрона «Вперед, Республика!» будет зависеть «легитимность» французского президента, которую поставили под сомнение протесты движения «желтых жилетов». Они проводят акции протеста против французского правительства, привлекая внимание к финансовым проблемам страны.